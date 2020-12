Rayados: Javier Aguirre reveló que rechazó ofertas de Japón y MLS para llegar a Monterrey

Javier Aguirre confesó que para llegar a Rayados tuvo que rechazar un contrato que ya tenía con un equipo de Japón, además de dos ofertas de la MLS, pues tenía la intensión de continuar con su aventura fuera de México.

"Quería seguir viajando y Silvia (su esposa) me paró, tenía un contrato cerrado en Japón y me había entrevistado con dos equipos de la MLS, pero ella me dijo que se cansó de viajar, entendible por tener 20 años fuera de casa. Vino Monterrey y este proyecto ganador e ilusionarte. Fue una decisión de dos días, no me contactaron hace un mes, no. Tomamos la decisión en caliente, como la sopa", detalló Aguirre para Marca Claro.

Acostumbrado a dirigir equipos con problemas en la parte baja de la tabla, el Vasco aseguró que la exigencia en Monterrey será la de volver a levantar un título de Liga.

"Es la primera vez en mi carrera que tomo a un equipo con la obligación de ser campeón, salvo el Atlético de Madrid, que en ese entonces no estaba atravesando su mejor momento y era un equipo protagonista con la obligación de meterse en puestos importantes de Europa", declaró.

Aguirre ya tuvo sus primeros entrenamientos con el equipo y aseguró que los jugadores están motivados para encarar el nuevo proyecto.

"Los jugadores me vieron con ilusión. Con mi experiencia puedes percibir el que no quiere oírte, el que está distraído o con la bromita por abajo. Vi a 33 chavos viéndome a los ojos y diciendo: 'Te creemos y vamos a donde nos digas'. Monterrey tiene que estar arriba y eso detecté, los jugadores están para pelear", puntualizó.

