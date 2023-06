Rayados: Tato Noriega explica cómo fue la negociación con Tano Ortiz; niega contacto prematuro

Fernando Ortiz es el nuevo entrenador de Rayados, y en los últimos días mucho se ha hablado de la negociación entre Tano y Monterrey, donde se especulaba que José Antonio Noriega había tenido contacto con el ex del América, antes de que ambos equipos fueran eliminados.

Sin embargo, Tato Noriega niega que haya habido algún contacto antes de tiempo con Tano Ortiz, sino que las eliminaciones de Rayados y de las Águilas dieron la marca perfecta para poder negociar, todo esto después de haber despedido a Víctor Manuel Vucetich y que Fernando haya presentado su renuncia del Nido.

“Ahí sí quiero ser muy tajante, porque no es cierto en lo absoluto, tato es así que nosotros no teníamos ninguna certeza de cambar de técnico. La decisión de cambiar de técnico fue una semana después de haber perdido la Semifinal y si mal no recuerdo, el Tano renuncia al día siguiente de que ellos pierden y nosotros hacemos contacto con el Tano hasta varios días después”, señaló para los medios de comunicación el directivo rayado.

De ese modo, Noriega señaló que hubiera sido poco profesional que se hayan acercado a Ortiz antes de despedir a Vucetich, y señaló que las versiones que se manejan son falsas en todos sus sentidos.

“Esas versiones son completamente falsas en el sentido de que hubiera un acercamiento previo y de que hubiera una decisión previa de nuestra parte, lo cual sería un poco absurdo y un poco ético”, agregó.

José Antonio dejó en claro por qué se decidieron por Fernando Ortiz: “Ante la decisión de hacer un cambio de dirección técnica, encontramos que el Tano encaja en el perfil que debe llevar el rumbo del proyecto y estamos muy contentos de que haya habido esa coincidencia de momentos.

“Nosotros estuvimos por tomar una decisión de cambiar o no, y que cuando decidimos hacer un cambio, él estuviera disponible, porque encaja en ese estilo que pretendemos darle al equipo, de ser dinámicos y buscar hacer daño al rival permanentemente”.

Finalmente, Tato Noriega señaló que aún no hay fecha para que Tano Ortiz se presente en Rayados, pues el argentino se encuentra alistando cosas de mudanza y temas familiares, por lo que lo esperarán más tiempo.

“No (hay fecha de llegada), están arreglando detalles, porque tú sabes, mudarte de ciudad, tiene familia, algunos hijos y demás, están en el arreglo de esas cosas, quisiéramos que estuvieran aquí cuanto antes, nos van a definir cuándo están listos y eso se los vamos a decir”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: RAUW ALEJANDRO SE PUSO LA PLAYERA DEL CAMPEÓN DURANTE SU CONCIERTO EN MONTERREY