Sebastián Vegas sobre el Clásico Regio: 'Paso a paso, primero vamos contra Necaxa'

Aunque el Clásico Regio está cada vez más cerca, en Rayados dejaron claro que antes tienen otros partidos en los que deben concentrarse, como es el caso del de este fin de semana ante Necaxa, equipo que a decir de Sebastián Vegas, es de cuidado.

"Llegamos en la posición que queríamos, tuvimos buen arranque. Es una semana importante, jugamos con equipos de lo alto de la tabla. Hay que ir paso a paso, si bien viene el Clásico, partido importante, tenemos que tomarle la importancia a Necaxa, se la daremos a Toluca y después a Tigres", dijo en conferencia de prensa.

En tanto, el defensa chileno fue cuestionado sobre sí es que ante la posible salida de César Montes a Rusia, él quedaría como referente en la zaga del Monterrey.

"El papel de referente no lo toma nadie porque quiere, se da natural. Quiero aportar de una forma, sea yo, Stefan, Héctor, sea quien sea, vamos a sumar. No pienso ni peleo para ser referente, trabajo para ser un buen ejemplo. Si soy referente, lo dará el tiempo y el rendimiento. Si Montes no está, trabajaremos para dar lo mejor para mis compañeros en la cancha", indicó el zaguero, quien luego de no ser parte del 11 titular rayado, sabe que debe ser paciente.

"Me tocó estar fuera y lo respeto, decisión del entrenador. Se me presentó jugar, espero jugar mañana, anímicamente es bueno, me siento bien. Voy retomando el ritmo a la posición, al ritmo, me da para arriba. Me da gusto aportar'.

