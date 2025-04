Sergio Canales coloca a Alexis Vega como el jugador mexicano que más le ha sorprendido

Este Clausura 2025 Sergio Canales está jugando ya su cuarto torneo vistiendo la camiseta de Rayados y a casi dos años de su llegada a la Liga MX, el mediocampista español ha revelado el jugador mexicano que más le ha sorprendido por su nivel y su nombre es Alexis Vega.

Sergio Canales, jugador de Rayados | IMAGO7

En entrevista para el podcast, La Capitana, Sergio Canales confesó que el futbolista mexicano que más ha llamado su atención en estos años en nuestro balompié ha sido Alexis Vega, hoy delantero de Toluca, inclusive nombró a Vega antes que algún compañero suyo en Monterrey.+

“Muchos (me han sorprendido) a mí me gusta mucho (Alexis) Vega de Toluca, un jugador que me parece super interesante, pero hay muchos, hay jugadores a los que me he enfrentado y han jugado conmigo, el mismo Luis Romo, (Jesús) Gallardo, jugadores con mucha potencia, con mucha técnica, muy preparados, gente muy buena”, declaró Canales.

Canales compartiendo cancha con Canales | IMAGO7

Hay futbolistas mexicanos en la Liga MX con nivel para jugar en Europa

Por otro lado, Sergio Canales comentó en que la Liga MX hay algunos futbolistas mexicanos que tienen el nivel suficiente para jugar en Europa, sin embargo, comentó que por distintas situaciones algunos se quedan en México, señalado que esto no es algo necesariamente malo, pues que hay quienes llegan a tener mejor carrera que jugadores que sí dieron el salto al viejo continente.

“Nivel hay de sobra, es a veces tener la oportunidad y otras veces es valorar que hay jugadores mexicanos que han hecho carrera aquí (Liga MX) que son muy buenos, mejores incluso que muchos que habrán ido a Europa”, señaló Sergio Canales.

Canales reconoce el nivel de la Liga MX | IMAGO7

