Tano Ortiz: 'De por vida estoy sumamente agradecido con el América'

Por primera vez, desde su salida del América, Fernando Ortiz habló y no ocultó su alegría por haber llegado al banquillo del Monterrey, reto que aseguró, tomará con mucho compromiso y responsabilidad.

“Con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, es un club que siempre aspira a estar allá arriba en las posiciones campeonato, trabajaremos para que podamos darle una identificación rápida al equipo y poder estar allá arriba”, declaró Ortiz para ESPN.

Asimismo, el Tano señaló que mantendrá la humildad que lo ha distinguido desde que se convirtió en entrenador de Primera División.

“Estoy feliz, contento de tener una nueva posibilidad de trabajar que eso es muy importante y afrontarlo desde el primer día que tuve la posibilidad de dirigir un club de primera división, con el compromiso, la humildad y la sencillez que todo ya conocen”, agregó.

Ortiz dirigió su primer encuentro en el máximo circuito el 5 de marzo de 2022, cuando le dieron las riendas del conjunto de Coapa, que aquella ocasión se enfrentó al que, ahora es su nuevo equipo, Rayados, en duelo correspondiente a la fecha nueve del torneo Clausura 22.

Tano fue elegido técnico interino de los azulcremas en sustitución de su compatriota, Santiago Solari, quien se marchó del club dejándolo en el último lugar de la tabla; sin embargo, al Tano solo le bastaron nueve partidos para sacarlo del sótano y calificarlo a Liguilla de manera directa.

Aunque no logró el campeonato, el argentino fue ratificado como timonel de las Águilas por haber rescatado el torneo, y, para las siguientes dos compañas hizo del América el equipo más ofensivo de la Liga; sin embargo, la eliminación ante Chivas en Semifinales del Clausura 2023 le costó el puesto.

“No lo pudimos lograr (el campeonato) y como entrenador tenía que dar un paso al costado haciéndome cargo de la situación y esa fue la realidad”.

Al interior del seno americanista no quedaron contentos con la salida de Ortiz, quien, desde el inicio de la Liguilla ya se había arreglado con la directiva rayada y, además, al momento de marcharse de Coapa, se llevó consigo a elementos de su cuerpo técnico que eran institucionales, así como a parte de la inteligencia deportiva del club.

“Estoy sumamente agradecido con la institución América que me dio la posibilidad de trabajar, de por vida voy a estar agradecido a todos y no va a quedar uno de esa institución o empleado que no voy a estar agradecido, de todo lo que se dijo obviamente sabemos muy pocos la verdad de cómo fue realmente, pero yo me voy tranquilo y con dignidad”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROLAND GARROS: NOVAK DJOKOVIC DERROTA A JUAN PABLO VARILLAS Y SUPERA RÉCORD DE RAFA NADAL