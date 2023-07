Fernando 'Tano' Ortiz, entrenador de los Rayados de Monterrey, habló sobre la salida de Celso Ortiz y cómo es que tuvo que avisarle sobre su salida.

El entrenador argentino explicó que no fue nada sencillo decirle a Celso que tenía que salir de la institución para dejar libre la plaza de extranjero la cual ahora será ocupada por el español Sergio Canales.

“Fue una decisión no fácil de tomar pero siempre cuando uno toma las decisiones está volcado 100 por 100 en el equipo, no he tenido otra decisión con respecto a no pensar con lo mejor para la institución y he tenido una charla con Celso que se lo he comunicado”, comentó 'Tano' Ortiz en conferencia de prensa.

Ahora, el 'Tano' se enfoca en lo que será la Leagues Cup y espera el arribo de Sergio Canales a tierra estadounidense para que se pueda incorporar al cuadro que va a encarar el torneo en Estados Unidos.

