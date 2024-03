Tano Ortiz no se desmotiva a pesar del resultado y asegura que la derrota les vino bien

Finalmente, los Rayados cedieron, luego de 12 jornadas sin derrota y con un invicto que arrastraban desde el año pasado, los dirigidos por Fernando Ortiz cayeron en casa ante las Chivas del Guadalajara. En conferencia post partido, el estratega argentino dijo a diferencia de lo que muchos podrían creer, esta derrota les “vino bien”.

“Voy a decir algo que quizás no esperan, pero creo que la derrota nos vino bien, nos vino bien porque a veces una buena cachetada implica ciertas cosas dentro de este deporte, y yo creo que era un buen momento como para que no suceda lo que sucedió.

“Está en mi labor hacerle ver a los jugadores que hicieron un buen primer tiempo. Cuando armamos esa orden táctica con un 4-3-2 (por la expulsión), también tuvimos chance nosotros, los jugadores lo entendieron, los jugadores sacaron la cara por una expulsión, los felicito. Es una derrota que duele, pero bien merecida está”, comentó el ‘Tano’.

Un momento clave en el partido fue la primera expulsión que sufrió Rayados, cuando Gerardo Arteaga aparentemente insultó al árbitro luego de que Adonai Escobedo no le marcara una falta a su favor, respecto a esa acción Ortiz comentó lo siguiente.

“La he visto, esa la vi recién. Para mí hay una falta clara que no le permite seguir en el juego a Gerardo. Se debe enojar por eso, porque era una falta y el árbitro no la interpretó, la reacción de patear el balón está mal, yo creo que con una amonestación lo hubiese calmado. Él jura que no lo insultó, no la vi. Si hay una evidencia donde lo haya insultado, bien merecida tiene la roja, pero si no lo insultó tendría que revisar ese sentido. Previo sí que hay una falta de un jalón donde él no le permite seguir conduciendo el balón”, agregó el estratega del Monterrey.

