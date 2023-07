Tato Noriega sobre fichaje de Sergio Canales con Rayados: 'Está a una firma'

El 'bombazo' del Apertura 2023 está a una firma de concretarse. Sergio Canales, actual jugador del Real Betis de LaLiga, está a una firma de ser nuevo jugador de Rayados de Monterrey.

En una entrevista para Multimedios, José Antonio Noriega, director deportivo de Rayados, señaló que el español ya firmó con el club mexicano, sin embargo, falta que el jugador finiquite su contrato con el Real Betis.

"Es un gran jugador, está en una negociación con nosotros y estamos muy ilusionados y contentos de que esto se termine dando. Estamos muy cerca de ello. El jugador ya firmó con nosotros, no ha firmado el fiiquito con su club y hasta que eso no suceda, no está la operación terminada", comentó 'Tato' Noriega.

Asimismo, el directivo de Rayados señaló que Sergio aún tiene que firmar el convenio que Monterrey hizo con Betis, sin embargo, esto no se ha dado porque Canales está en Inglaterra en la pretemporada con el club español, pues aún pertenece al Betis.

"Firmamos con Betis y con los representantes de Canales. Él tiene que firmar también el convenio que nostros hacemos con Betis, además del que él firma con Betis rescindiendo su compromiso, el famoso finiquito. Lo que nosotros tenemos con Betis tiene que incluir al jugador y eso no ha sucedido porque además el jugador está en Inglaterra porque sigue perteneciendo al régimen del Betis y así venía el calendario de su actual equipo", sentenció Noriega.

Por úlitmo, Tato señaló que de inicio, Sergio Canales firmará un contrato por tres años con Rayados de Monterrey.

