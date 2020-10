Liga MX: Necaxa, por la victoria ante Gallos que los lleve al repechaje

Tras disputar la jornada anterior con el apoyo de su público, Maximiliano Salas, jugador de los Rayos del Necaxa señaló que el partido a puerta cerrada en La Corregidora ante Gallos Blancos será distinto.

“Los partidos sin afición son diferentes, se hacen muy lentos, el estado anímico cambia, buscamos darle la alegría a la gente. Fue muy bueno regresar el público a los estadios, siempre y cuando se acaten las medidas sanitarias”, dijo Salas en videoconferencia.

Los Hidrocálidos visitan a la escuadra queretana con el aliciente de no haber perdido en sus últimos tres partidos bajo el mando de José Guadalupe Cruz, quien hoy tiene al equipo dentro del repechaje, por lo que un triunfo como visitante podría sellar su lugar en la repesca.

Por otra parte, aunque el arbitraje ha sido riguroso con los necaxistas en las últimas semanas, el habilidoso delantero prefirió no criticar el accionar de los silbantes ni de la tecnología.

“Yo no soy quien para justificar los errores arbitrales y del VAR, hay quienes se encargan de evaluarlos a ellos, cada quien identifica que es lo que está bien y mal, yo no puedo hablar de árbitros porque no sé manejar esas cosas”, finalizó.

En tanto, los Gallos enfrentan su última oportunidad de soñar con la reclasificación, ya que se encuentra dos puntos por debajo de Puebla, último en la zona de repechaje y un triunfo en casa extendería sus posibilidades.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NECAXA: LUIS MALAGÓN CONFESÓ QUE HABÍA ESTUDIADO A ANGULO PARA DETENER SU PENALTI