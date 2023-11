Alex Aguinaga, exfigura del Necaxa, pudo jugar en AC Milan y Real Madrid

Alex Aguinaga, actualmente comentarista de Fox Sports, fue una de las grandes figuras de la Selección de Ecuador y de Necaxa en la Liga MX. Sin embargo, antes de llegar a los Rayos tuvo la oportunidad de ir a Europa para jugar en la Serie A.

En el pódcast Mother Soccer, el exfutbolista ecuatoriano relató que AC Milan preguntó por él después de su participación con su selección en la Copa América 1989. Sin embargo, señaló que ya tenía un acuerdo con Necaxa y por ello no se marchó a Italia.

"Preguntaron por mí y yo tenía la palabra dada. Y cuando di mi palabra, como lo he hecho siempre, yo me mantengo", contó Aguinaga, quien más tarde, ya como futbolista de los Rayos, tuvo una nueva oportunidad de emigrar al Viejo Continente, aunque en esa ocasión otro jugador fue elegido en su lugar.

"Me lo comentó Valdano, que vino el Real Madrid a buscarme en el 94, el 95. Y había dos opciones, ellos tenían dos opciones, Freddie Rincón, que en paz descanse, colombiano de metro noventa, y la otra, Alex Aguinada, 10 de Ecuador. Y se decidieron por Freddie. Me hubiera gustado que se hubieran decidido por mí; no sé si hubiera durado, no lo sé", añadió el exjugador.

No obstante, reconoció que no lamenta la manera en que ocurrieron las cosas, pues tuvo una buena carrera en México, además que fue favorable para su familia. "Tuve muchas opciones de salir al futbol europeo. Pero decidí, repito, por la estabilidad de mis hijos, la estabilidad educativa, formación. No me arrepiento pero para nada", finalizó.

