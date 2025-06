Fernando Gago es presentado como DT de Necaxa y aclara su salida de Chivas: "La cláusula era muy baja"

Fernando Gago fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico de los Rayos del Necaxa, y durante su presentación el estratega argentino aprovechó para cerrar el capítulo con Chivas, aclarando los motivos detrás de su polémica salida del equipo tapatío.

IMAGO7

“El día que me fui de Chivas, el que me quiera creer me va a creer, y el que no me quiera creer no me va a creer”, sentenció Gago, quien explicó que su salida se dio conforme a una cláusula de rescisión establecida por el propio club.

“Yo recibí un llamado el martes y el miércoles hablé con el club que recibía el contrato por una cláusula de rescisión que el mismo club a mí me puso como despido. Entonces la cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir. Esa fue la realidad, esa fue la verdad”, aseguró.

IMAGO7

Gago también expresó su deseo de cerrar definitivamente ese capítulo y despejar cualquier malentendido: “Esa es mi versión, yo no trato de mentir, hay cosas que se dijeron y no fueron ciertas”, señaló

REGRESO A LA LIGA MX ¿POR QUÉ VOLVER?

Necaxa le dio la oportunidad a Gago de regresar a la Liga MX, luego de la polémica salida de Chivas. El argentino argumentó que le gustó el proceso que vivió en México, por lo que la oferta del conjunto de Aguascalientes fue atractiva.

“Me dieron la oportunidad de dirigir de nuevo un equipo en México. Llego con un crecimiento de persona. Me gustó mucho el proceso que viví acá, es una liga muy interesante”, finalizó Gago.

IMAGO7

