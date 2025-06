Afición de Chivas rechaza la nueva playera del equipo: "muchos patrocinios, cero refuerzos"

La presentación de la playera de Chivas tuvo distintas reacciones en la afición y en su mayoría fueron comentarios negativos, pues consideran que es un mal diseño, especialmente por la cantidad de patrocinios.

Afición arremete contra Chivas

Chivas mantuvo la base de un diseño con franjas Rojiblancas, sin embargo, la camiseta cuenta con más patrocinios, contrario a temporadas anteriores. Ante ello, los aficionados explotaron contra el equipo.

“Mucho patrocinio, 0 refuerzos”, comentó un aficionado. “La verdad está feo, tanto patrocinio para que? Para llenarse los bolsillos de dinero? Chivas no es un producto como ustedes no los han querido vender es mas que eso! Pero ustedes familia Vergara no lo entenderían”, añadió otro.

Molestia de aficionados

La presentación de la camiseta ocurre mientras Chivas atraviesa un momento de transición, pero la molestia de los seguidores se ha arrastrado durante varios años, ya que no han logrado levantar títulos en siete años.

El Rebaño Sagrado se prepara para el Apertura 2025 con un nuevo proyecto, en el cual Gabriel Milito es el entrenador del equipo y ya hay nuevos elementos en la plantilla como Efraín Álvarez, procedente de Xolos.

