Pablo Guede sobre Nico Castillo: 'Si estuviera en su esplendor, no podríamos firmarlo'

Nico Castillo sigue a prueba en Necaxa y no podrá fimar un contrato con los Rayos hasta que se compruebe que el jugador se encuentra saludable físicamente; sin embargo, el técnico del equipo hidrocálido, Pablo Guede, reconoció que en otras circunstancias habría sido imposible fichar a un jugador de su calidad.

"Muy simple lo de Nico es una cuestión de que, si él está bien y se pone bien, no hay un delantero como él, es así de claro. Otra realidad es, si Nico estuviera en su esplendor, nosotros no podríamos firmarlo porque no podríamos tener la plata para pagar. Si todos somos capaces de llegar a un 80 por ciento de lo que realmente Nico Castillo es, yo creo que a nosotros nos va a alcanzar muchísimo y creo que es un jugador determinante, porque ya lo demostró", comentó Guede en entrevista con ESPN.

Castillo sufrió de una trombosis que lo dejó fuera de las canchas durante un largo tiempo mientras era elemento del América, patología que no le ha permitido estar a plenitud, por lo que después de un préstamo por el futbol brasileño, fue dejado en libertad por las Águilas.

"Se nos presentó la oportunidad, tuvo la humildad y esa grandeza suficiente como para aceptar venir a un periodo de prueba y eso te habla de un amor propio y las ganas de revertir una situación que tiene y pues bienvenido sea porque creo que nosotros llegamos en el momento justo", declaró el técnico.

"Creo que con su trayectoria se ganó que alguien le dé esa oportunidad y creo que nosotros caímos en el momento justo de intentar junto con él de que se ponga bien y de que vuelva a recuperar la 'mirada de tigre' que necesita", agregó.

