Ricardo Peláez recuerda la época gloriosa del Necaxa de la mano de Manuel Lapuente

En el futbol mexicano no hay historia más electrizante que la del Necaxa. Han pasado 100 años desde que los equipos de Luz y Fuerza y Tranvías se fusionaron para dar paso al Primer Campeonísimo. A partir de ese momento, el viaje de los ahora Rayos ha sido un vaivén de emociones.

Probablemente el pasaje más glorioso del cuadro rojiblanco se dio durante el cierre del Siglo XX, con una generación de jugadores que dominó el balompié nacional y que se ganó a toda ley el mote del Equipo de la Década.

En el ataque de esos Rayos, el máximo goleador en la historia del club, Ricardo Peláez Linares, brilló como pocos. Con un remate de cabeza letal y de gran inteligencia en el área, el exdelantero fue parte esencial en un equipo que se sobrepuso a los fracasos y que con el trabajo tocó la gloria.

"Son 100 años de un equipo que ha sufrido diferentes etapas, incluso la desaparición, el regreso, por supuesto. Y dentro de ellas hay etapas gloriosas como la de los Once Hermanos primero y después la que me tocó vivir, la década de los 90. A mí me tocó disfrutar una época muy bonita. De ser practicamente un equipo sin aficionados, con partidos en los que había 30, 40, 50, 100 aficionados, pasamos a llenar estadios, como contra Cruz Azul y Celaya (en las Finales de las temporadas 1994-95 y la 1995-96).

"Fue un equipo espectacular, que se forjó de a poco con Cayetano Ré (QEPD), en 1987, Anibal Ruiz (QEPD), en 1989, Eduardo Luján Manera (QEPD), en el 90, con un paso fugaz, poco exitoso. Después llega Roberto Saporiti, en una etapa muy buena, en la que se jugaba muy bien, pero no se ganó nada lamentablemente, hasta que llega Manuel Lapuente a poner la cereza en el pastel y luego Raúl Arias", comentó el ahora analista de TUDN en charla con RÉCORD.

Seis décadas después de que los Once Hermanos dominaron el balompié amateur, Necaxa reencontró el camino a la gloria con una base inolvidable de juadores y la guía de Manuel Lapuente, quien posteriormente dio el salto a la Selección Nacional.

"Primero se gana con Lapuente la Copa, luego la Liga, el Campeón de Campeones, Copa CONCACAF y después otra Liga. La tercera llega con Raúl Arias, ya con una base de jugadores como Navarro, Higareda, Vilches, Becerril, Cuchillo, Esquivel, Ambriz, Aguinaga, García Aspe, Basay, Peláez, Zárate, Luis Hernández, Ruiz Esparza, Uwe Wolf, Edson Alvarado. Muchos jugadores, grandes futbolistas en esa etapa y el equipo mantuvo su nivel", añadió el exdelanterio del Tri en Francia 98 y que con los Rayos marcó 158 goles, 138 de ellos en Liga.

