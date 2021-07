Bruno Valdez: 'Si América no consigue un título es un fracaso'

Bruno Valdez, defensa central del América, afirmó que si las Águilas no ganan un trofeo es un fracaso por lo importante que es la institución dentro del futbol mexicano.

"Si no conseguimos un trofeo es como un fracaso. Sabemos la exigencia del club y nos ponemos el objetivo de ganar cada torneo. También sabemos que hemos pasado una transición de cambios, entrenadores, cuerpo técnico y estamos trabajando para conseguirlo", dijo Bruno en entrevista con TUDN.

Por último, el jugador paraguayo afirmó que no se encontraba bien fisicamente en el torneo pasado, pero que para el próximo torneo ya está en optimas condiciones para competir.

"Mirando los números en frío no estaba bien todavía. Me fui de poco adapatando a un mes, a la forma en que quiere jugar el profe (Solari) y los muhcachos me decían que necesitaba una pretemporada para poder estar a la altura, al nivel de la exigencia que se requiere y hoy ya me siento como si nada", agregó Valdez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: OFICIALIZÓ RENOVACIÓN DE PABLO AGUILAR POR UN AÑO