Santiago Baños sobre el futuro de Córdova en América: 'No nos va a durar mucho'

Sebastián Córdova tuvo unos extraordinarios Juegos Olímpicos con la Selección Mexicana en Tokio 2020 y ahora con el América ha demostrado ser un jugador de gran calidad, por este motivo Santiago Baños augura que el juvenil azulcrema saldrá al futbol europeo pronto.

Incluso el presidente deportivo de las Águilas confirmó que hubo acercamiento de Europa para que Córdova saliera del América en calidad de préstamo, pero el directivo aseguró que no era un buen momento.

"Yo creo que no, no nos va a durar mucho, un año; hubo un acercamiento de un equipo de Europa, a préstamo, con una opción de compra; la verdad yo creo que no era el momento, ni el equipo ni las condiciones que pretendíamos, sigue con nosotros.

"Lo veo bien, lo veo más maduro, ha tenido muchísima carga de trabajo en los últimos meses, pero es un jugador importante y que seguramente en algún tiempo a corto plazo llegará una oferta por él", declaró para TUDN Baños.

Así mismo, el directivo azulcrema aprovechó para mencionar que Guillermo Ochoa no abandonará el nido pues el jugar en México le permite tener más posibilidades de jugar el próximo Mundial.

"Memo está muy contento en el club, está arrancando las eliminatorias, sabe que tiene que estar en una liga competitiva, no es que las MLS no sea, pero hoy a Memo le da más estar en México para lo que quiere, que es llegar al Mundial de Qatar y que es cuando se vence su contrato", comentó Santiago.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA VS CHIVAS: BENEDETTI Y OSUNA, CON OPORTUNIDAD DE MOSTRARSE A SOLARI EN CLÁSICO NACIONAL