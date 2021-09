PlayStation: Un mes de PS Plus disponible por menos de un dólar

PlayStation colocó su suscripción PS Plus con un descuento espectacular en su formato anual pues se encontraba a mitad de precio, y ahora el mes de esta suscripción a menos de 20 pesos.

La tienda de PlayStation siempre se ha manejado en dólares y la PlayStation Plus de un mes se encuentra a un dólar de precio, poco menos de 20 pesos, pero más los impuestos se superan las dos decenas.

Es importante recordar que esta promoción solo es válida para usuarios nuevos o para aquellos que se les haya vencido ya la PlayStation Plus, además de que en caso de adquirirlo se activará la renovación automática y esta se debe cancelar de forma manual.

La suscripción de PlayStation Plus da acceso a los juegos del mes que son Overcooked, Hitman 2 y Depredador; además de la PlayStation Collection con títulos como God of War, Days Gone y Horizon Zero Dawn.

