Alexis Vega explicó por qué recibió una invitación de parte de Santiago Giménez para jugar en Cruz Azul. El delantero del Rebaño rechazó la oferta porque ya estaba "en el mejor equipo de México", aunque le agradeció el gesto a su compañero en la Selección Mexicana.

En entrevista con TUDN, Vega dio detalles sobre una adolescencia en la que apoyaba a La Máquina por tradición familiar. Incluso llegó a formar parte de la porra celeste en las tribunas.

“Cuando lo vi (tuit de Santiago Giménez) solté una carcajada porque cuando estamos en Selección yo lo había platicado a él, que cuando tenía 15 años mi tío tenía un familiar que nos llevaba a los partidos de Cruz Azul y sin ser de la barra nos metíamos con ellos a alentar al equipo", dijo Vega.

“Era una pasión de la familia, mis primos, pero después llego a Pumas, brinco a Toluca y paso al Guadalajara, no tengo nada más qué decir. Le agradecí por la invitación, pero como lo dije en el tuit, estoy en el mejor equipo, no me quiero ir de aquí sin hacer historia y estoy muy contento de representar estos colores”, comentó para TUDN el ‘10’ del Rebaño.

VEGA NO PUEDE CREER LO "BONITO" QUE ESTÁ JUGANDO CHIVAS

En la víspera del Chivas vs. Necaxa de la Jornada 14 que se jugará esta sábado, Vega destacó el Clásico Tapatío ante el Atlas que terminó con empate a tres y en el que anotó un golazo. Además, dijo que vio la repetición de los goles y sigue sin creer lo bien que está jugando su equipo.

“Fue un partido bastante bravo, los primeros minutos estábamos dando un partidazo, mucha posesión del balón, el rival no la veía por dónde y llegan jugadas fantásticas, hechas en los entrenamientos, son jugadas que las ves en repetición y no te la puedes creer de lo bonito que estamos jugando.

“Después los errores nos marcan los partidos, es algo que nos ha pasado durante mucho tiempo, tenemos que afinar, pulir esos detalles para que no nos pasen en una Liguilla porque te dejan fuera”, señaló el delantero rojiblanco.

Chivas marcha en el sexto lugar del Clausura 2023 con 22 puntos y un triunfo ante el Necaxa los podría regresar a la pelea por la calificación directa a la Liguilla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALAN PULIDO, EXGOLEADOR DE CHIVAS, ENVIÓ 'POLÉMICO' MENSAJE A HENRY MARTÍN, 'KILLER DE AMÉRICA