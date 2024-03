Carlos Hermosillo arremete contra ‘Guti’ en Chivas: 'A jugar con los veteranos'

El 3-0 que el Club América le propinó a las Chivas el pasado miércoles sigue causando estragos en Guadalajara, pues a pesar de que prácticamente ningún jugador se ha salvado de ser criticados, si hay unos que han sido más señalados que otros, como es el caso del mediocampista, Erick Gutiérrez, quien recibió duros comentarios por parte de Carlos Hermosillo.

El segundo máximo anotador en la historia de la Liga MX no se guardó nada y arremetió en contra de Gutiérrez, pues a pesar de no señalarlo como culpable por la derrota ante el América, si mencionó que su actitud dejó mucho que desear, pues se la pasaba caminando en la cancha y sin correr, jugando como ‘adulto’ y no solo este partido, sino tiempo desde su llegada al club.

“Personalmente, no lo estoy culpando de la derrota de Chivas, pero tú eres un jugador internacional, cuando inició tenía un ir y venir y tenía pegada de afuera, hoy no es ni la sombra (de lo que era en Pachuca)”, declaró Hermosillo en la mesa de La Última Palabra.

Al comienzo de torneo Erick Gutiérrez justificó el bajo nivel del semestre pasado a una lesión que lo aquejaba y de la cual nunca tuvo el tiempo suficiente para recuperarse y señaló que este torneo se encuentra completamente sano, por lo que las críticas de Hermosillo toman más peso, ya que lo ve en una dinámica de juego tan lenta, que inclusive lo invitó a jugar en la liga de veteranos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CORRIERON A ROMANO DE TECOS POR NO ALINEAR AL ‘CHETO’ LEAÑO: “EL PAPÁ ERA EL DUEÑO DEL BALÓN”

“Yo le mandaría a Erick Gutiérrez una invitación para que venga a jugar con los veteranos, sería muy bueno, juega como adulto”, señaló Carlos Hermosillo.