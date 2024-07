Chiquete da la cara tras la goleada a Chivas: “Prefiero hablar en la cancha”

He leído sus mensajes, soy un jugador que prefiere hablar en la cancha y sé que no fue mi mejor cierre de partido, pero no es un tema de distracción, para eso tengo a la gente correcta a mi alrededor y el respaldo de una directiva que se encargan del resto. pic.twitter.com/QzZ2IegMWg

— Jesús Chiquete (@el_chiquete4) July 13, 2024