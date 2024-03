Gago ante la jugada sobre Alvarado: “Penalazo, penal clarísimo nos vamos con mucha bronca”

El director técnico de Chivas, Fernando Gago aseguró que se fue con mucha bronca después del empate de esta noche ante América, luego de que enfatizó en que fue un penal claro en el cabezazo Sebastián Cáceres sobre Roberto Alvarado al final del primer tiempo.

De igual manera reconoció que sus jugadores se fueron incomodos y enojados por el manejo que tuvo el árbitro central esta noche, ya que sus jugadores le manifestaron en el vestidor que no se sintieron cómodos durante el partido.

“Penalazo (jugada sobre Piojo Alvarado) la de Cáceres no la vi, la de Alvarado sí, penalazo, penal clarísimo, muy parecida a la de Mazatlán en el penal a Ricardo Marín, es exactamente igual o peor, fue penal clarísimo, me da una bronca terrible, por la situación del penal y por lo que me manifestaron los jugadores, del sentirse incómodos por los comentarios del lado del arbitraje, los noté enojados, los sentí incómodos en varias partes del partido, y sin ir más lejos la expulsión de Torres (ida de Concacaf) fue menos o más que el penal a Alvarado, entonces era penal”, señaló.

De igual manera, puntualizó en que no piensa que exista una tendencia en contra de su equipo, sin embargo, enfatizó en se fueron con mucha bronca ya que fueron perjudicados esta noche.

“Haber una cosa sentirse hoy en una situación particular perjudicado, porque hoy la verdad nos sentimos perjudicados, porque para mí es claro y creo que para ustedes también, no pienso que haya algo (tendencia) he sido muy en el sentido del VAR, que ha sido para tapar las injusticias, pero cuando no funciona eso si me da bronca, pero hoy nos vamos con bronca”, agregó.

Al final, estableció que está bien que se reconozcan los errores arbitrales por parte de la Comisión de Arbitraje, sin embargo, espera que no se siga repitiendo jornada tras jornada.

“Está bien, está muy bien el tema de reconocer los errores (arbitrales) porque es algo lógico y está bien que se reconozca, ahora la misma jugada otra vez otro comunicado y si hay otra disculpa ahí si te da bronca, y son situaciones que se pueden revisar en el momento”, concluyó.