Paco Gabriel de Anda: “Amaury Vergara no tiene la idea de trabajar con directivos del medio mexicano”

El ex director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda, aseguró que tiene la impresión que el propietario del Guadalajara, Amaury Vergara no tiene la idea de trabajar con directores deportivos del medio mexicano, esto luego de que tanto Fernando Hierro y los últimos dos directores deportivos han sido extranjeros.

“A mí me da la impresión que el señor Amaury Vergara no tiene la idea de trabajar con gente (directores deportivos) del medio mexicano. Trajo un director deportivo de fuera, que este a su vez trajo dos entrenadores de fuera. Me parece que esa va a ser la línea que va a seguir el señor Amaury Vergara. No está muy convencido de la gente (directores deportivos) del medio mexicano, y sus razones tendrá. Y además está justificado, pues él es el que paga, él es el que pone dinero, él puede tener a quien quiera. Y yo creo que va a seguir por ahí”, señaló.

De igual manera, enfatizó en que aunque permanezca la misma estructura de trabajo con elementos que trabajaron con él, si pesará la ausencia de alguien como Fernando Hierro, ya que tenía un peso importante como directivo al igual que a la interna en el Guadalajara.

“Creo que Fran Pérez era el que podía continuar ahí, que es gente de confianza de Hierro. Pero no es sencillo, porque no es lo mismo Hierro que cualquier otro. Hierro es una leyenda, es un personaje muy fuerte, tiene personalidad muy fuerte. Y eso influye en el vestuario, influye con los técnicos, influye en general. No sé cómo le pueda ir, no tengo el gusto de conocer en este caso a Fran Pérez, que es el que suena que se quedaría”, concluyó.