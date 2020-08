Siboldi: 'Billy Álvarez sabe de nuestro apoyo, pero hay que responder en la cancha'

Robert Dante Siboldi, estratega de Cruz Azul, externó su apoyo a Guillermo Álvarez, presidente del equipo, frente a las acusaciones que se han presentado en su contra, pero destacó que se mantienen al margen trabajando en lo que les corresponde que es dentro de la cancha.

“Él sabe de nuestro apoyo hacia su persona, pero nosotros lo podemos apoyar desde nuestro ámbito, desde nuestro lugar de trabajo que es en el campo preparándonos en cada entrenamiento y dando el máximo en cada partido para que el equipo esté en los primeros lugares, esa es la única forma que entiendo que nosotros podemos ayudarlo y apoyar a la directiva, en especial a Billy de salir de esta circunstancia”, aseguró.

El equipo no se ve afectado por las situaciones extracancha que se viven con la directiva, por lo que Siboldi enfatizó en que no han dejado de trabajar en el objetivo de la Liga MX.

“Nosotros no estamos haciendo nada que no sea lo que nos corresponde, nada extraordinario, no nos afectan las cosas que están pasando, no es excusa si el día de mañana podemos tener un resultado adverso, nosotros estamos enfocados en hacer lo mejor posible nuestra tarea que entrenar y prepararnos”.

“En el plantel no tenemos abogados que puedan ayudar a nadie en cosas extras, nosotros somos jugadores de futbol y vivimos para el futbol”, finalizó.

