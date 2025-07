Apertura 2025: ¿Cuáles son los juegos de la Jornada 1 de la Liga MX?

Regresa el futbol mexicano con el Apertura 2025, Toluca de Antonio ‘Turco’ Mohamed hará su defensa de la corona en busca del bicampeonato, mientras que América busca revancha después de la racha cortada tras ligar tres títulos consecutivos.

La Jornada 1 abrirá en la Angelópolis el 11 de julio con el Puebla recibiendo a los Rojinegros del Atlas, ese mismo día en la frontera Bravos de Juárez recibe a la Águilas del América y finalmente Tijuana le hará los honores al Querétaro.

Se presenta el campeón

Para el 12 de julio la jornada continúa con los actuales campeones de la Liga MX, el Toluca que estrenará la defensa de su undécimo título ante los Rayos del Necaxa que llega al mando de un Fernando Gago que vuelve al futbol mexicano.

En la Comarca Lagunera, Santos recibe a los Pumas de Aaron Ramsey y Cruz Azul que hasta este fin de semana espera la llegada de Luka Jovic recibe en Ciudad Universitaria al Mazatlán de Robert Dante Siboldi.

Finalmente la cartelera cierra con los actuales participantes en el Mundial de Clubes con Pachuca recibiendo en el Hidalgo a los Rayados de Monterrey que llegan con el ánimo a tope tras mostrar una buena cara en el torneo veraniego y León de James Rodríguez cierra recibiendo al Atlético de San Luis.

Chivas vs Tigres reprogramado

Cabe mencionar, que el partido entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y los Tigres no se jugará en esta primera fecha y será aplazado para los siguientes meses, en donde los felinos ya podrían contar con Ángel Correa como otro fichaje mediático en el balompié mexicano.

Puebla vs Atlas l 19:00hrs

Juárez vs América l 21:00hrs

Tijuana vs Querétaro l 21:00

Toluca vs Necaxa l 19:00hrs

Santos vs Pumas l 19:00hrs

Cruz Azul vs Mazatlán l 21:00hrs

Pachuca vs Monterrey l 17:00hrs

León vs Atlético de San Luis l 19:00hrs

Chivas vs Tigres l Aplazado

