Mundial de Clubes 2025: ¿Quién tomará el lugar de León?

¿Quién tomará el lugar de León?. Se ha confirmado que León quedó fuera del Mundial de Clubes, luego de que la FIFA determinara que no pueden estar dos equipos del mismo grupo y la Fiera terminó quedando fuera, mientras que Pachuca se queda en la competencia.

León sin Mundial de Clubes

Comunicado de la FIFA

“En virtud del art. 10, apdo. 4 del Reglamento del Mundial de Clubes FIFA 2025™, la FIFA ha decidido no admitir al Club León en la competición y anunciar al club que lo reemplazará a su debido tiempo”.

La duda ahora pasa por el equipo que tomará el lugar de León en la competencia y el reglamento marca los siguientes puntos:

Art. 10.4: “Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apdo. 1, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club”

Art. 11.5: “En caso de que un club haya ganado dos ediciones o más de la máxima competición de clubes de su confederación en el periodo 2021-2024, para acceder a la competición se usará la clasificación de clubes de la FIFA calculada según criterios deportivos. Se impondrá un límite de dos clubes por país en la lista de acceso, excepto en los casos en que más de dos clubes del mismo país ganen la máxima competición de clubes de su confederación a lo largo de un periodo de cuatro años”.

América o Tigres

Posibles equipos

Aquí se marca que se usará la clasificación de clubes, donde el América ocupa el primer lugar del Ranking de la CONCACAF, aunque al señalar que solo pueden haber dos equipos por país, no está confirmado quien vaya a tomar el puesto de la Fiera.

Cabe señalar que no está confirmado el equipo que tomará el lugar, pero en cuestión de Ranking, si es que se usa esa clasificación, el América es el primer lugar de la zona. Si pasan al último campeón de la Champions Cup que podría estar sería Tigres, ya que ganaron en el 2020, aunque no es un hecho que decisión tomará la FIFA.

