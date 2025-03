José Juan Macías confiesa su error tras paso fugaz en Getafe: "Me precipité y fui mal manejado"

José Juan Macías reconoció que aceptar la oferta del Getafe en 2021 fue un error en su carrera, aunque también señaló que su entonces representante, Alan Barón, tuvo parte de la responsabilidad.

El exdelantero de Chivas, quien actualmente se encuentra retirado, recordó su breve paso por el futbol español, donde las lesiones y la falta de oportunidades le impidieron consolidarse. Macías llegó al equipo madrileño en calidad de préstamo, pero solo estuvo seis meses antes de regresar a México.

MEXSPORT

“En el tema de España aprendí muchísimo, fue un tema en el que lastimosamente cuando llegué nos fue mal y corrieron al técnico que me había dado la oportunidad (Míchel) y yo estaba a préstamo”, declaró Macías en entrevista con ESPN.

“Al no ser un activo del club, claro que van a apostar por uno de los suyos. También ahí empiezan mis lesiones, en España, en el soleo. Fue mala fortuna, pero aprendí mucho como persona. No me fue bien en tema de números, evidentemente”, agregó.

MEXSPORT

Promesa de triunfar

Macías también señaló que su representante en ese momento lo llevó a Getafe con la promesa de hacerlo triunfar, a pesar de que no se había consolidado como delantero en Chivas.

“Sí me precipité, tenía 19-20 años, también fui mal manejado por mi representante y los agentes que tenía en ese momento. Hablé con Gignac y había un tema con Marsella, estuve a punto de ir a la Real Sociedad, pero no se dieron por otros temas. Mala manera por el tema del préstamo, cuando no eres activo del club, entonces ahí al ladito”, concluyó.

MEXSPORT

