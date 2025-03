José Juan Macías sobre sus lesiones: "Estar en camilla te mata"

El delantero mexicano, José Juan Macías habló sobre las lesiones, que no lo han dejado explotar al máximo su futbol, pero que tampoco lo detienen en sus objetivos en el deporte, pues quiere continuar en competencia.

Macías y la frustración por lesiones

Macías reflexionó sobre lo que ha sido su proceso con las constantes lesiones, lo que ha sido frustrante al no poder demostrar sus habilidades y calidad como futbolista en los equipos por los que ha pasado.

“Tengo tres años donde no he podido jugar con tres operaciones de mi rodilla y desgarres. Desgasta demasiado ir con expectativas a un club sabiendo que eres bueno y no puedes responder, eso raspa relaciones. Uno se la pasa en la camilla y eso te mata”, dijo Macías para ESPN.

El camino de Macías

Por ahora, José Juan Macías se encuentra en Estados Unidos para recuperarse de su lesión y buscar soluciones para evitar más en el futuro. Con 25 años, el delantero todavía tiene fuerzas para permanecer en el futbol profesional.

Macías inició su carrera en Chivas, donde disputó 94 partidos y anotó 27 goles. Con León tuvo un breve paso y jugó en 40 ocasiones, en los que marcó 19 tantos, sus buenas características llamaron la atención del Getafe, pero por una lesión tampoco logró sumar muchos minutos.

