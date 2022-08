Duilio Davino sobre salida de Montes a Rusia: 'No es fácil, pero está la probabilidad'

Estamos a una semana de que concluya el mercado de transferencias y todavía hay jugadores que podrían quedarse en sus equipos, y otros que esperan la posibilidad de amarrar algún fichaje, ese es el caso de Cesar Montes.

El 'Cachorro' había estado en el radar del Dinamo de Moscú, la transferencia era un hecho, pero temas de dinero y el hecho de que las cuentas del club ruso están congeladas debido al conflicto entre Rusia y Ucrania han ido enfriando el trato.

A esto hay que sumarle que recientemente el central mexicano dio positivo a covid-19, por lo que no había entrado a las convocatorias de los dirigidos por Victor Manuel Vucetich y no había estado presente en los entrenamientos, ante los cuestionamientos sobre si se queda o se va Duilio Davino, Presidente de Rayados, aseguró que hay posibilidades pero es complicado.

"Lo de Rusia, pues bueno, el libro de pases abierto una semana más, está la posibilidad, no está fácil, pero está la probabilidad... Él había tenido covid, no había estado entrenando, entonces se decidió que no viajara y se habló con Selección de que no había estado entrenando y que no pudiera participar muchos minutos para el bien de todos", aseguró durante la llegada del equipo a Monterrey.

Recordemos que el mercado se cerrará hasta el 5 de septiembre debido a la Copa del Mundo de Qatar en el invierno de este año.

