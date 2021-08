Rayados: Duván Vergara desmintió a Javier Aguirre y aclaró que no tuvo Covid-19

Duván Vergara, delantero de los Rayados de Monterrey, confesó que en ningún momento dio positivo por Covid-19 contrario a lo que dijo Javier Guirre, quien admitió que su jugador tuvo coronavirus en la Jornada 3 ante Mazatlán FC.

"No era Covid-19, me hicieron tres pruebas y fueron negativas, por cuidar de mis compañeros, a los rivales, por ahí estaba un poco enfermo, pero no tenía Covid, estamos dando pelea y estando en el campo de juego", dijo Vergara en conferencia de prensa.

Así mismo, el atacante de la 'Pandilla' destacó que el equipo se encuentra en buen momento al ataque y que si protegen su marco conseguirán las victorias e intentarán lograrlo contra Chivas en la próxima jornada.

"Vamos a hacer lo que nos caracteriza, jugar bien al futbol, estamos con nuestra gente y el equipo por ahí va bien, estamos marcando gol que es lo importante, necesitamos el cero con nosotros y hacer gol", agregó Vergara.

