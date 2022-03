Guillermo Almada: Explicó la razón por la cual rechazó dirigir a la Selección de Uruguay

Guillermo Almada, director técnico del Pachuca, reveló que fue considerado para dirigir a la Selección de Uruguay, sin embargo, explicó cuál fue el motivo que determinó su elección de permanecer en la Liga MX y desistir de esa posibilidad.

El estratega destacó que la poca seriedad al proyecto fue determinante para rechazar la oportunidad de comandar al combinado charrúa, dándole prioridad en dirigir al conjunto de los Tuzos y continuar en el balompié mexicano.

"Yo me bajé un poco digamos de la posibilidad de poder estar en la selección cuando se optó por ofrecer cuatro partidos al entrenador en turno y que estábamos dentro de los candidatos, y nos comentaron que ese era la intención. No era porque no estuviéramos convencidos porque en definitiva estaba a un punto, una selección que tiene grandes jugadores desempeñados por el mundo, sino porque para mí no era serio el proyecto e íbamos a dar una imagen que me parecía no es la mejor", mencionó en entrevista con TUDN.

Almada reconoció que tuvo ofertas de diversas partes del mundo, pero le atrajo el interés mostrado por parte de los hidalguenses.

"Cuando se hizo pública la noticia, me empezaron a llamar de equipos de aquí, de Arabia, de Qatar, de Sudamérica, y entre ellos fue Pachuca y bueno, me hicieron sentir importante, insistieron mucho", añadió.

Asimismo, el DT del Pachuca no se explica la razón por la cual Luis Chávez y Érick Sánchez no han sido considerados por Gerardo 'Tata' Martino en la Selección Mexicana.

"Algo debe estar faltando porque los tres jugadores, esos son de selección. Chávez es un jugador fantástico, tiene una zurda, como dicen ustedes muy educada. Está sumando mucho en la intensidad, mucho ritmo a su juego, siendo mucho más partícipe, no sólo en la zona defensiva sino en la zona ofensiva, a pesar de la zona que juega. Erick también", finalizó.

