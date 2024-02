¿Ley del ex? Guillermo Martínez aclara tema sobre posible festejo a Chivas

La Jornada 8 del Clausura 2024 tiene grandes enfrentamientos y uno de ellos es el Chivas vs Pumas, dos de los grandes del futbol mexicano se verán las caras en el Estadio Akron y este duelo además de contar con jugadores de alto nivel, hay uno que lo va a vivir de una manera especial y se trata de Guillermo Martínez, centro delantero de los Pumas.

'Memote' vive un gran momento en su carrera desde la temporada pasada con Puebla y ahora en su primera campaña con los Pumas, por lo que la posibilidad de marcarle gol al Guadalajara el fin de semana está latente y fue cuestionado sobre si le festejaría un gol al club por el que tuvo un breve paso en 2017.

"El respeto a una institución no es si festejas el gol o no, sino el respeto que les das. En Chivas me abrieron las puertas para saber cómo vivir estos momentos de presión, de crítica, de malos comentarios y saberlos manejar de manera positiva. Marcar es una alegría, sea el equipo que sea", declaró Memo Martínez

Hay que recordar que 'Memote' estuvo cerca de llegar a Chivas esta temporada, pero las negociaciones con Puebla no llegaron a buen puerto, a pesar de eso, Martínez reconoció grandeza del Club Deportivo Guadalajara y lo cataloga como un partido especial para él.

"La verdad es que siempre hay un sentimiento especial de enfrentar a Chivas por lo que significa a nivel nacional. Es un partido que quiero disfrutar. Si bien tuve pasado ahí, mi presente es mejor y estoy agradecido con ellos, pero mañana lo voy a dar todo por esta camiseta y disfrutarlo porque es uno de los partidos más importantes del torneo”, concluyó Memo.