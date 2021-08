Martín Bravo: 'En cualquier momento Pumas se puede despertar'

En Pumas hay calidad suficiente para revertir la situación que están atravesando, así lo consideró Martín Bravo, máximo goleador extranjeros de los felinos en torneos cortos (con 61 anotaciones) y quien consideró que los delanteros actuales tienen que concentrarse únicamente en el partido del fin de semana ante Puebla y conseguir un buen resultado.

"Sin duda que son delanteros de muchísima calidad, calidad tienen y de sobra para revertirlo, pero no es una situación particular de los delanteros, sino también si el equipo genera situaciones, pero si el equipo no genera para el delantero también es complicado poder anotar, pero yo creo que en cualquier momento Pumas se puede despertar, pero eso tiene que pasar el próximo fin de semana para que todo empiece a fluir", dijo a RÉCORD el argentino.

En tanto, la 'Rata' le aconsejó a los atacantes auriazules que mantengan la calma y tranquilidad, y sobre todo la confianza en que llegarán los goles, pues hasta el momento sólo han anotado uno en el torneo.

"Sin duda que hay presión (para los delanteros), más que nada presión interna por querer demostrar cosas que espera la gente, el club, y uno se presiona solo para tratar de conseguir esos resultados y eso juega en contra porque sales al partido pensando en que tiene que ganar sí o sí, en que tienes que anotar.

"Tienen que estar tranquilos, mantener la cabeza fría y pensar en que en cualquier momento la situación se puede revertir y no pensar en que están mal, sino en que pueden conseguir una victoria porque todos los fines de semana son una revancha y Pumas tiene que demostrar que es un grande", señaló el sudamericano, quien recalcó que su "consejo es que mantengan la calma, estén tranquilos y no piensen sólo en el gol sino en hacer lo mejor para el equipo y el gol va a llegar por consecuencia".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PELÁEZ: 'YA LLEGARÁ EL MOMENTO DE AJUSTAR DONDE HAYA QUE AJUSTAR'