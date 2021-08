Peláez: 'Ya llegará el momento de ajustar donde haya que ajustar'

El Director Deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, dio un mensaje en redes sociales donde aseguró que duelen los malos resultados obtenidos, pero también externó su confianza en que la institución saldrá adelante del mal arranque de torneo que han tenido.

"Soy el principal responsable de este proyecto y es necesario aparecer para decirles que nosotros también estamos dolidos por el arranque de este torneo.

"Hay un proyecto claro y definido que involucra a diversas áreas que estamos tratando de consolidar. Hay muchísimas cosas por corregir en el primer equipo. Me genera impotencia no ganar en casa, me molesta ver que no podemos ser constantes en rendimiento, damos un partido bueno y dos malos, es increíble”, explicó el directivo en un video difundido por el Guadalajara.

El exfutbolista reconoció que el trabajo realizado por el cuerpo técnico de Víctor Manuel Vucetich no está cumpliendo las expectativas y está en constante evaluación, por lo que podrían ajustar; sin embargo, destacó que no quieren tomar decisiones precipitadas.

"El cuerpo técnico hace su parte, pero es claro que no nos está alcanzando. Yo estoy haciendo la mía, analizar y evaluar, ya llegará el momento de ajustar donde haya que ajustar.

"Estamos atentos a lo que ustedes quieren, pero tratamos de ser conscientes y tomar decisiones bien pensadas y no al calor de resultados inmediatos. Es un momento complicado y vamos a salir cueste lo que cueste", concluyó Peláez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: CHICOTE CALDERÓN, MULTADO POR EL CLUB Y OFRECIÓ DISCULPAS A LA AFICIÓN