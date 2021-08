Vucetich: 'Con la afición no me puedo meter, pueden opinar lo que quieran'

Después de perder 0-3 con el León, Víctor Manuel Vucetich, técnico de Chivas, expresó que la afición es libre de expresar lo que quiera, luego de que al término del partido los fanáticos en el estadio pidieran su salida de equipo.

“Con la gente no me puedo meter, ellos pueden opinar lo que quieran y estamos dispuestos con la directiva. Siento impotencia porque el equipo no está respondiendo y a consecuencia de esto es la reacción de la gente, la gente puede opinar lo que quiera, pero lo que a mi me importa es el funcionamiento”, dijo.

Respecto a la derrota, el ‘Rey Midas’ reconoció que su equipo tuvo fallas que le costaron muy caro, incluyendo el no haber reaccionado a los goles del rival. Además de que dijo, echó mano de sus jugadores más ofensivos y tampoco le funcionó.

“Por desgracia en el primer tiempo tuvimos varias opciones de goles, recibimos el gol y no tuvimos la reacción, creo que nos está afectando en el punto de vista psicológico.

“Buscamos ser un equipo agresivo que pueda agradar a su gente, hoy tuvimos un equipo muy ofensivo, usamos a los jugadores que venían de Selección, pero nos descontrolamos, perdimos la confianza y como consecuencia nos trajo equivocaciones que nos han costado muchísimo”, señaló.

