Nicolás Freire: 'Si ganamos contra Puebla seremos imparables'

En Pumas hay dolor y frustración por los resultados negativos que hoy los tienen en el último lugar de la Tabla General, así lo reconoció Nicolás Freire, quien advirtió que si ganan el domingo serán imparables.

"Somos conscientes de lo que estamos pasando y no nos gusta un carajo, nos duele y estamos enojados; no sólo jugamos por la institución, jugamos por nuestra dignidad. Y si ganamos con Puebla agárrense porque no nos para nadie.

"Nos sentimos mal porque los que jugamos somos nosotros, es una frustración para todos, el golpe de Necaxa fue una locura porque sentíamos que veníamos en alza y el 3-0 te dice p... madre, un golpe duro otra vez. Nos da bronca que se hable tanto, que se golpee al cuerpo técnico, la directiva, porque nosotros somos los que salimos a jugar", dijo.

Asimismo, el subcapitán auriazul recalcó el apoyo que el grupo le da al técnico Andrés Lillini; sin embargo, aceptó que está siendo difícil arreglar la situación.

"Esto es con base a resultados y dependemos de uno positivo para que las cosas se acomoden y nos dé un golpe de confianza. Con respecto a Andrés, el apoyo está como siempre como desde que asumió el cargo cuando se fue Míchel. Vamos a estar estar las buenas y en las malas.

"Nuestra mayor preocupación es que no se refleje lo que trabajamos en la semana. Y es difícil decir 'muchachos levanten la cara', nos está costando y somos los responsables de eso", expresó.

