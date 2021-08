Lillini tras nueva derrota de Pumas: 'No pienso en renunciar, tengo que hablar con la directiva'

Los resultados no se le dan a Pumas y el calificativo ‘crisis’ comienza a girar en torno al equipo. La derrota ante Necaxa no hace pensar a Andrés Lillini en presentar su renuncia, sin embargo, fue tajante al aceptar que sí considera está en riesgo de continuar al frente del club.

En cinco jornadas los universitarios no han ganado, llevan apenas un gol a favor y se ubican al fondo de la clasificación, pero aún con todos estos factores en contra, el estratega argentino dijo no le pasa por la cabeza dejar el banquillo por su propia cuenta, ya que esta decisión se tendrá que tomar en conjunto con la directiva.

“No se me cruza renunciar, al final tendría que ser un acuerdo con la directiva el paso a seguir como fue cuando subí. Aunque ya estén anotando nombres de entrenadores, no se me pasa por renunciar porque lo voy a hablar con el presidente. Los resultados son los que mandan y en un club tan grande como Pumas no puedes dar ventajas, la institución está por encima”, declaró en conferencia.

Las críticas no se han hecho esperar y aunque Lillini aseguró no tenerle miedo a la responsabilidad de estar frente a un club como Pumas, también dejó en claro que su afán no es hacerle mal al conjunto que lo único que ha buscado es tener resultados favorables.

“Fuerzas sí tengo, siempre fue un luchador, no le tuve miedo a la responsabilidad cuando me la dieron, tampoco quiero hacerle daño a un club tan importante como Pumas que lo único que hizo es estar acá para que las cosas vayan bien”, manifestó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DELANTEROS DE PUMAS ACUMULAN CUATRO MESES SIN ANOTAR.

Además, exteriorizó el desagrado que le causa tener apenas un punto de los 15 que han estado en juego, por lo que aseguró que los calificativos que se digan de la situación que atraviesa este equipo, son legítimos.

“Tratamos de ser genuinos en lo que hacemos, nos cuesta muchísimo, todo es un calificativo en este momento: crisis, después de 15 puntos tener dos, todo lo que se diga está dentro de lo normal de la situación que estamos viviendo”, apuntó.