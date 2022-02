Miguel Herrera sobre Michel Leaño: 'Me cagué de risa cuando me dijo que sería DT'

Miguel Herrera reveló que se 'burló' de Marcelo Michel Leaño cuando este le mencionó que se convertiría en director técnico profesional.

"Se me acercó Marcelo Michel Leaño y me dijo, voy a ser técnico. Yo (Miguel Herrera) sinceramente me cagué de risa", mencionó el estratega de Tigres en entrevista con Podcast Mother Soccer.

Ambos coincidieron en los Tecos de la UAG; El 'Piojo' era el DT del club, mientras que Leaño era parte del staff.

Por otra parte, Herrera destacó que le ha aprendido a cada uno de los equipos a los que ha dirigido en la Liga MX; Atlante, Monterrey, Tiburones Rojos, Tecos, América, Tijuana y Tigres.

