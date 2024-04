¿Afecta a futbolistas de Ecuador en la Liga MX el conflicto diplomático entre México y su país?

En medio de las tensiones entre México y Ecuador, Gabriel Guerra, reconocido analista de política nacional e internacional, habló en exclusiva con RÉCORD, ofreciendo un análisis profundo sobre las implicaciones de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países y su impacto en los ciudadanos, incluidos los futbolistas ecuatorianos que participan en la Liga MX.

"El rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador es un acto político que no debería afectar a ciudadanos de uno u otro país que se encuentren respectivamente en la otra nación. Es decir, ciudadanos ecuatorianos en México no deberían sufrir ninguna consecuencia de estos actos, de igual manera mexicanos en Ecuador. Obviamente, se suspenden trámites y servicios consulares”, explicó Guerra, destacando que las relaciones laborales y turísticas no deberían verse afectadas en este momento, ya que es un conflicto entre gobiernos.

Adentrándose en la cuestión diplomática, Guerra opinó sobre las acciones de ambos gobiernos: “El gobierno de México fue poco diplomático, y su presidente también, pero el de Ecuador fue más allá, violó leyes internacionales, como la convención de Viena y la convención de Caracas, actuó con una rudeza innecesaria, hubo un agravio al estado mexicano y, en esa medida, la respuesta del gobierno fue adecuada”.

Pide Gabriel Guerra respetar a ecuatorianos en México

A pesar de estas circunstancias, Guerra hizo un llamado especial a la conciencia y la sensatez: “Yo sí quisiera hacer un llamado, porque hay muchos ecuatorianos viviendo en México; hay deportistas, hay técnicos trabajando en México. Ellos no tienen culpa alguna de lo que hizo su gobierno. Quisiera hacer un llamado a la afición, a los medios de comunicación y a los políticos para que no los involucren; no es su culpa, no es su pleito. No debemos hacerles a ningún extranjero en México lo que no queremos que les hagan a los mexicanos en el extranjero. Los deportistas siempre deben estar al lado de la política”.

Gabriel Guerra, fundador y líder de Guerra Castellanos y Asociados, una firma de consultoría en comunicación estratégica, y con una destacada trayectoria que incluye ser director de Información Internacional de la Presidencia de la República y asesor de organizaciones como UNICEF y la Cruz Roja Mexicana, enfatiza la importancia de separar las esferas deportiva y política en situaciones de conflicto diplomático.

¿Quiénes son los futbolistas ecuatorianos en la Liga MX?

Finalmente, es relevante mencionar que el actual torneo de la Liga MX ha contado con la participación de pocos futbolistas ecuatorianos en los últimos cinco años, incluyendo a Andrés Micolta (Pachuca), Ángel Mena (León), Jordan Sierra (Querétaro), Jefferson Intriago (Mazatlán) y Jordy Caicedo (Atlas), quienes representan el talento ecuatoriano en México.

