Aldrete sobre Leagues Cup: 'Son muchos torneos, se tendrá que dosificar'

Tras el anuncio de una Leagues Cup con la totalidad de equipos de la MLS y la Liga MX, Adrián Aldrete, zaguero de Cruz Azul, reconoció que se ha generado una carga excesiva de encuentros, pero confía en que los equipos sepan dosificar las cargas de trabajo.

“Creo que llegando el momento se dosificarán las cargas para todos los jugadores, ya son muchos torneos y muchos partidos, y por eso se tendrá que tener un plantel más extenso, utilizar jugadores de la Sub 20 que lo han venido haciendo muy bien para cuidar que se pueda estar en el mejor nivel.”, comentó.

Sin embargo, Aldrete no ocultó su preferencia por disputar una Copa Libertadores, la cual le daría otros beneficios al futbol mexicano, aunque reconoce que hay factores que complican la participación del futbol mexicano.

“Es uno de los torneos más importantes (Libertadores), y donde haya nivel de futbol es donde uno quiere estar, es un ambiente distinto , los que ya la jugamos sabemos de que se trata y en lo deportivo es muy interesante, pero a nosotros si nos ponen siete partidos en un mes, al final es a lo que nos dedicamos y lo que nos gusta hacer, pero se tratar de dosificar las cargas para cumplir de la mejor manera y para seguirle dando resultados al club “, señaló.

“El tema de Libertadores para México es complicado por el tema de los viajes, no es lo mismo que jueguen entre sudamericanos a que un mexicano tenga que hacer viajes de 7 u 8 horas. Obviamente, también buscar más competencias, aunque no sea la Libertadores también ayuda en lo deportivo, quizá no es tan atractivo, pero sales de jugar con los mismos equipos y te enfrentar a otra liga que es otro tipo de futbol, crece el futbol. De las finanzas no tengo idea de cómo sean los números, pero también era importante decir eso, que la logística no es la más viable cuando tienes que hacer viajes muy largos para un partido” apuntó.

