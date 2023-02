El pasado martes Yon De Luisa y Mikel Arriola anunciaron la nueva organización en Selecciones Nacionales, incluyendo la creación de la Comisión del Tri, misma que estará conformada por Emilio Azcarraga, Amaury Vergara, Alejandro Irarragorri, Ernesto Tinajero y Jorge Alberto Hank.

Esta comisión ha decidido, en conjunto con Yon De Luisa, que Rodrigo Ares de Parga sea el encargado de la Dirección Ejecutiva de Direcciones Nacionales, algo que en el ámbito futbolístico no cayó bien y que provocó que las voces de los hombres de futbol comenzarán a alzarse y una de esas fue la de Andrés Fassi.

El asesor de los Bravos de Juárez explotó con los directivos durante una entrevista con Fox Sports, misma donde no se guardó nada y le pidió a Azcarraga, Salinas e Irarragorri que dejen de manosear al futbol mexicano.

No es una situación donde el responsable es Ares de Parga, a él le dan un nombramiento, el problema es ¿Hasta cuando, Emilio, señor Salinas, Alejandro Irarragori vamos a seguir tomando determinaciones por conveniencias personales? ¿Por qué seguimos posponiendo el futbol mexicano? ¿Por qué seguimos haciendo de esto un club de amigos? Que pongo a mi cuate, que lo manejo… A mí no me cabe la menor duda que una persona como Emilio quiere muchísimo al futbol mexicano… Ya es momento que empecemos a tomar decisiones que realmente hagan una transformación en el futbol mexicano", aseguró Fassi.

Así mismo Fassi comentó y puso de ejemplo al futbol marroquí y a la MLS, asegurando que ambas ligas, con mucho menor poder económico, han logrado más y mejores cosas que la Liga MX y que el futbol nacional.

"Por primera vez no hay un equipo mexicano en el Mundial de Clubes, el futbol mexicano ha retrocedido a la par que estos están avanzando, muchachos tenemos que sentarnos todos y hacer una evaluación exhaustiva del futbol mexicano, estructuremos decisiones pensando realmente en el deporte", finalizó.

