Andrés Lillini sobre el potencial de la Liga MX: “Debe ser la quinta mejor del mundo”

Potencial Top. Durante muchos años el futbol mexicano ha sido severamente criticado debido a los diversos problemas que aqueja nuestra liga, sin embargo, para el Director de Selecciones Juveniles de la FMF, Andrés Lillini, la Liga MX tiene todo para ser la quinta mejor del mundo.

En entrevista para el podcast, ‘Futbol de Cabeza’, Andrés Lillini resaltó el potencial que tiene la Liga MX y la coloca como una de las mejores ligas del mundo, sin embargo, aclaró que para que esto se haga realidad, los dueños del balón en México tienen que ponerse de acuerdo para solucionar todos los problemas que existe en nuestro balompié.

“La liga mexicana, el día que se pongan todos de acuerdo, debe ser la quinta del mundo, porque tú sabes que en Países Bajos nos tiene catalogados, Feyernoord nos tiene en su departamento de búsqueda como país dos, ya que el uno lo comparten Argentina y Uruguay, nosotros estamos en el dos con Colombia", declaró Andrés Lillini.

Andrés Lillini a favor de mantener la Liguilla y el descenso

El exentrenador de Pumas no solo destacó la calidad de los futbolistas mexicano que semestre a semestre surgen y debutan en la Liga MX, sino que también aplaude la cantidad de figuras de talla internacional que han llegado a México. Además, Lillini también externó su postura respecto a la tan criticada Liguilla y está a favor de mantener este atractivo formato.

"Es una liga sumamente importante donde han venido futbolistas a jugar, no para retirarse, si no en muy buenas condiciones y es una liga que la podemos presumir, la presumimos poco, es muy competitiva, la Liguilla lo hace atractivo. Me gustaría descenso"

