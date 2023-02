Antonio Moreno confirmó que las votaciones del Salón de la Fama se harán en Oviedo

Las votaciones del Salón de la Fama del Futbol Internacional cambiará de sede, pero Antonio Moreno, director general del Salón de la Fama del Futbol Internacional aseguró que el formato para elegir a las figuras que han dejado marca imborrable en diversas épocas del futbol no tendrá modificaciones.

"Este 27 de febrero vamos a elegir a 18 jugadores, nueve son de futbol internacional y nueve del futbol mexicano y están repartidos en las categorías de futbolistas, técnicos, directivos, decanos del futbol y jugadora Femenil", indicó Moreno.

"Las expectativas es que hay jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Márquez, Gerardo Torrado, Carlos Salcido que son jugadores que uno se opone que cuando sean nominados van a ingresar, pero estaban detenidas sus nominaciones. Internacionales también hay muy buenos, está David Beckham, Xavi Hernández, Samuel Eto'o, Rivaldo, entre otros", añadió.

Sin embargo, uno de los detalles a destacar es que debido a la pandemia las votaciones fueron suspendidas y no se le pudo dar su respectivo reconocimiento a las personalidades del futbol mexicano e internacional, por lo que ahora no serán 12, sino 18 los miembros postulados para ser parte del balón gigante. Este proceso se va a llevar a cabo durante los próximos tres años para cubrir a los 24 que no pudieron entrar en los dos años de pandemia.

"Tenemos un cambio que es como hace dos años no pudimos hacer votaciones normales, en esas dos generaciones cada año entran 12, esos 12 que entraron en los últimos años se interrumpieron dos años de votación y hay 24 lugares que no hemos designado y el cambio es que en esta votación de Oviedo vamos a elegir en lugar de 12 a 18", señaló.

Cabe mencionar que previo a las votaciones, parte del comité mexicano gozará de algunas convivencias con el alcalde de Oviedo, quien les mostrará cómo es el estilo de vida en el noroeste de España. Finalmente, el Moreno dio detalles sobre la futura premiación.

"La investidura, la premiación, los trofeos, la fiesta, la ceremonia esa esperamos hacerla en el segundo semestre de este año seguramente por lo congestionado que está el calendario de actividades de fútbol, copas y torneos, pues la realizaremos entre septiembre y noviembre de este año, por sede por designar y no sería extraño que también sea fuera de México", concluyó.

TAMBÍEN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: ANDRÉ-PIERRE GIGNAC ESTÁ LESIONADO Y NO JUEGA CONTRA ATLAS