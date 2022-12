Anuario RÉCORD: Así fue marzo de 2022 en el mundo del deporte

El 5 de marzo fue una fecha que marcó al futbol mexicano. Después de la riña que se desató en el estadio La Corregidora al minuto 63 durante el partido entre Querétaro y Atlas, la Liga MX fue presa del día más sangriento del siglo.

Tras la vergonzosa bronca, en dicho recinto las autoridades no fueron capaces de evitar la confrontación entre las barras de Querétaro y Atlas, quienes golpearon a varios de los aficionados presentes a tal grado que los dejaron inconscientes y ocasionaron que algunos jugadores y aficionados corrieran a resguardarse.

Y es que mientras la Jornada 8 del Clausura 2022 seguía en juego y algunos equipos celebraban goles como Monterrey, Puebla y Chivas, las imágenes que comenzaban a circular en las redes sociales sobre lo ocurrido en La Corregidora, estas acciones paralizaron al país; sin embargo, desafortunadamente el balón seguía rodando.

Otro hecho lamentable fue que a pesar de las imágenes y videos que se apreciaron en Internet de personas sangrientas, tiradas e inconscientes, las autoridades queretanas descartaron que hubiera fallecidos; sin embargo, tanto David Medrano como El Francotirador aseguraron que de acuerdo con reportes preliminares de la FMF, se hablaba de al menos 15 decesos.

Desafortunadamente no había cifras oficiales de heridos o detenidos, por lo que desde Jalisco comenzó la búsqueda de atlistas que realizaron el viaje a La Corregidora, quienes no aparecían en los reportes de denuncias, pues algunos fueron reportados por sus propias familias como fallecidos.

De este modo fue que a los propietarios de Gallos les pasó cara la factura, luego de que no fueron capaces de salvar al club en lo deportivo, sino que su falta de experiencia y criterio mancharon el futbol mexicano y el Estadio del conjunto queretanos fue vetado por un año.

FUTBOL NACIONAL

Tras ser hospitalizado de emergencia por una tomboembolia pulmonar, Tomás Boy falleció a los 70 años de edad el 8 de marzo de 2022, quien dejó un gran legado en el futbol mexicano.

Una de las grandes leyendas tuvo complicaciones con su salud y desafortunadamente perdió el partido más importante de su vida. El legendario Tomás Boy fue uno de los jugadores más destacados durante su paso por el Atlético Español, Atlético Potosino y con los Tigres UANL, siendo este último equipo donde logró consolidarse como un referente del cuadro universitario.

Gracias a su gran técnica individual dentro del terreno de juego, el 'Jefe' se colocó como el segundo máximo anotador de los Tigres, solo por debajo del delantero francés André- Pierre Gignac al acumular 104 goles con los felinos. Además, con los de la Sultana del Norte se coronó campeón de Copa en 1976 y conquistó dos Ligas (1977-78 y 1981-82).

Asimismo, su liderazgo lo llevó a portar la camiseta de la Selección Mexicana, donde incluso llegó a usar el gafete de capitán para la Copa del Mundo 1986,certamen en el que la combinado azteca llegó hasta los Cuartos de Final.

El último equipo en el que jugó Boy fue en el San José Earthquakes; sin embargo, no se alejó completamente de las canchas, pues empezó su faceta como Director Técnico. En esta etapa estuvo al mando del Tampico Madero, Querétaro, Tiburones Rojos de Veracruz, Morelia, Monterrey, Puebla, Atlas, Cruz Azul y Guadalajara.



-1 de marzo - El exentrenador del América, Santiago Solari fue sentenciado

Después del empate que sacó el América ante Querétaro en el Clausura 2022, Santiago Solari fue sentenciado luego de reunirse con la directiva azulcrema para dar a conocer su futuro. Se esperaba que el anuncio de su salida se confirmara al terminar dicho encuentro; sin embargo, su salida se anunció un día después, pues el argentino todavía reportó en Coapa para vivir sus últimos momentos como estratega de las Águilas, tras registrar cuatro derrotas, tres empates y una victoria.

-5 de marzo - Se suspendió el resto de la Jornada 9 del Clausura 2022

Luego de la jornada de violencia que se vivió durante el encuentro entre Querétaro y Atlas, el resto de la Jornada 9 del Clausura 2022 fue suspendida. Debido a que buscaban a los culpables de la trifulca y tuvieran un reporte completo de los lesionados, dicha jornada sería reprogramada. Durante este lapso en el que la Liga MX se vio interrumpida, las autoridades del máximo circuito investigaron por qué no se presentó el cuerpo de seguridad municipal.

-06 de marzo- Se prohibió la entrada de barras visitantes a los estadios

Después de la trifulca qye ocurrió en La Corregidora, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola dejó en claro que las barras visitantes ya no tendrían acceso a los estadios.

"A partir de hoy, se implementaron medidas que marcarán un antes y un después. Estamos enfrentando el problema de frente con el objetivo de modificar esta negativa imagen respecto del pasado fin de semana, es momento de trabajar en el estricto cumplimiento en las medidas que hoy se informan", declaró Arriola.

-8 de marzo - La Liga MX dio a conocer el uso del Fan ID

Después de la violencia que se vivió en en el futbol mexicano, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola dio a conocer cómo sería el uso del Fan ID, con el que los aficionados tendrían acceso a los estadios para la temporada 2022-23. Las medidas de control para dicho protocolo consisten en que las barras visitantes tienen prohibido el acceso a los diferentes recintos, mejorar la seguridad dentro y fuera del estadio, reconocimiento facial y credencializacion.

-10 de marzo- La Selección Mexicana Femenil Sub 20 consiguió su pase al Mundial

El combinado azteca derrotó por la mínima a Canadá y con dicha victoria consiguió su boleto al Mundial de Costa Rica 2022. La autora del gol fue Anette Vázquez, luego de que las comandadas en ese entonces por Maribel Domínguez mostraran un gran nivel que les permitiría luchar por el título de la Copa del Mundo Sub 20. Durante las Eliminatorias, las mexicanas lideraron la Fase de Grupos, en los Octavos de Final golearon 9-0 al Curazao; mirntras que en los Cuartos de Final vencieron 5-1 a El Salvador.

-13 de marzo - El América, el equipo más indisciplinado del Clausura 2022

Durante el Clausura 2022, el América acumuló cuatro tarjetas rojas en el torneo, tras disputar una edición más del Clásico Nacional en el que JDS fue expulsado y con dicho cartón rojo, el conjunto de Coapa atravesaba por uno de sus peores torneos en la historia. Además de ser el equipo más indisciplinado, las Águilas a duras penas sumaban una victoria de nueve partidos jugados, solo sumaba siete puntos y contaba con una de las peores defensas más goleadas de dicha competencia con 16 tantos en contra.

-13 de marzo - Cruz Azul contaba con una defensa muy efectiva en el Clausura 2022

Con una defensa explosiva, La Máquina destacó durante el Clausura 2022, luego de que el conjunto celeste arrancara dicha competencia con altibajos; sin embargo, poco a poco se fue levantando y de los 17 goles que sumaba en seis ocasiones se hicieron presentes sus zagueros. Los comandados en ese entonces por Juan Reynoso le respondieron de una manera muy efectiva al peruano, pues además de los defensas y delanteros, los mediocampistas también se hicieron presentes en el marcador.

-16 de marzo - Santiago Giménez era el elegido para respaldar a Raúl Jiménez

Mientras la Selección Mexicana buscaba amarrar su boleto para la Copa del Mundo Qatar 2022, el seleccionador Gerardo Martino ya tenía elegidos a los jugadores que enfrentarían los últimos partidos del Octagonal. Luego de que los delanteros Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Raúl Jiménez no se encontraban en las mejores condiciones, el Tata apostó por darle su voto de confianza a Santiago Giménez, quien sería el elegido para respaldar al jugador del Wolverhampton. El exjugador de Cruz Azul no era un jugador base, pero el joven delantero fue parte de los elementos que participaron en los encuentros ante Jamaica, Costa Rica y Panamá.

-24 de marzo- Guillermo Ochoa salvó al Tri ante Estados Unidos

El arquero Guillermo Ochoa se pusó la capa de héroe frente a un Estados Unidos que de una u otra forma buscaba perforar las redes Tricolor, pues los norteamericanos tuvieron claras jugadas de gol en el Estadio Azteca; sin embargo, durante el Clásico de la Concacaf se encontraron a un imponente Ochoa que fue el héroe del partido. El guardameta azulcrema se convirtió en la gran figura de los primeros 45 minutos al salvar al menos en tres ocasiones su arco en el duelo correspondiente a la Jornada 12 del Octagonal de la Concacaf.

FUTBOL INTERNACIONAL

De cara al Mundial de Qatar 2022, la Selección de Rusia fue descartada completamente de dicho torneo, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazara la apelación que hizo la Unión de Futbol de dicho país debido a que buscaban excluir a los rusos por los ataques militares en Ucrania. Y es que durante las Eliminatorias Mundialistas, el TAS no le dio oportunidad al conjunto ruso de disputar el Repechaje ante Polonia, por lo que se tomó la decisión de dejarla en el camino sin seguir luchando por un boleto al certamen internacional.

"De esta forma, el TAS rechazó satisfacer todas las peticiones presentadas por la UFR. Esta decisión significa, de hecho, la expulsión de Rusia del Mundial de Qatar", informó a través de un comunicado la UFR.

Cabe mencionar que previamente Polonia, Suecia y República Checa ya se habían negado jugar contra Rusia, quienes mostraron su inconformidad por jugar ante dicho rival, por la intervención militar contra Ucrania, lo cual fue condenado por la comunidad internacional. Desde entonces, Rusia solo puede disputar partidos amistosos.

-9 de marzo - Luego de dos derrotas, el Wolverhampton buscaba levantar el vuelo

Los Lobos buscaban volver a la senda del triunfo junto a Raúl Jiménez, quienes buscaban meterse a los puestos europeos; sin embargo, para el encuentro pendiente de la Jornada 19 de la Premier League, el mexicano llevaba tres partidos son gol. Por lo tanto, frente al Watford, los Wolves como el canterano del América, buscarían sacar buenos resultados. En aquel 9 de marzo, el último equipo que alcanza puestos en la Europa League era el Manchester United que se encontraba en el quinto puesto con 47 unidades.

-11 de marzo - Se anuncia nuevo formato del Balón de Oro

La revista France Football dio a conocer que a partir del 2022 el Balón de Oro cambiaría su formato, por lo que dicho galardón sería entregado con base en el desempeño en una temporada europea regular en lugar de un año calendario. Por otra parte, entre el nuevo formato también destacó la reducción del número de votantes, así como descartar los logros obtenidos del jugador en su trayectoria deportiva. Esta ceremonia se llevó a cabo en el mes de octubre, por lo que el Mundial de Qatar 2022 será tomado en cuenta para la siguiente edición.

-12 de marzo - Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de la historia, tras anotar un triplete

El astro portugués se lució con un triplete ante el Tottenham, con lo que alcanzó los 807 goles que lo acreditaron como el máximo romperredes en la historia del futbol profesional. De acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Futbol (IFFHS), el delantero del Manchester United dejó atrás el récord de 895 dianas que registró Josef Bican. Cabe memcionar que el Tottenham fue una de las víctimas de CR7, quien atravesaba por una sequía goleadora desde el arranque del 2022; previamente solo había celebrado un tanto.

-15 de marzo - CR7 se quedó fuera de la Champions League

Portando la camiseta del Manchester United las decepciones para Cristiano Ronaldo no paraban, pues el astro lusitano se quedó fuera de los Octavos de Final de la Champions League, tras ser eliminado por el Atlético de Madrid. Sin embargo, entre las grandes figuras del futbol europeo, el 'Bicho' no fue el único jugador en retirarse de la justa europea, pues Lionel Messi, Neymar y Mbappé también se quedaron con ganas de levantar la Orejona, ya que el PSG fue eliminado a manos del Real Madrid. En la edición 2021-22 fue la segunda ocasión consecutiva que en los Cuartos de Final no estuvieron presentes el portugués ni el argentino, quienes después de 15 años continuos al menos uno de ellos tenía participación en esta fase.



-16 de marzo - Después de 13 años de ausencia, el Villarreal volvió a unos Cuartos de final de la Champions League

Después de 13 años, el Villarreal logró colarse a los Cuartos de Final de la Champions League, por tercera vez en su historia. El submarino amarillo dio la sorpresa, tras derrotar 0-3 a la Juventus; la última vez que logró calificar a estas instancias fue en la edición 2008-09, luego de eliminar al Panathinaikos con un marcador global de 3-2. El Villarreal tuvo que pelear junto al Real Madrid y el Atlético de Madrid para colocarse dentro de los ocho mejores equipos de Europa.

