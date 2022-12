Anuario RÉCORD: Así fue noviembre de 2022 en el mundo del deporte

Qatar abrió sus puertas al mundo entero después de cuatro años de una larga espera y con ello, comenzó la primera Copa del Mundo en Medio Oriente.

La fiesta más grande del futbol mundial dio inicio superando así todas las criticas y la oposición que había respecto a la elección de la sede mundialista, y durante un mes entero el estado de Qatar se convirtió en el epicentro del universo futbolístico.

32 Selecciones incluida la Selección Mexicana de Futbol, se instalaron en tierras cataríes para pelear por el mismo sueño, y fueron los anfitriones los encargados de cortar el listón en el impresionante Estadio Al Bayt , donde enfrentaron a la Selección de Ecuador.

La Copa del Mundo más polémica de la historia tuvo una ceremonia de inauguración que emocionó a los millones de televidentes en casa y a los miles que se dieron cita en Doha.

Qatar quiso mostrar desde el primer día su disposición para mostrarse al mundo e intercambiar su cultura con los aficionados que viajaron a aquel país par alentar a sus distintas selecciones.

Después de un acto sin precedentes, el balón rodó por primera vez en Medio Oriente, aunque para mala fortuna de la Selección de Qatar, su debut en una justa mundialista se vio opacado por la derrota sufrida ante el conjunto ecuatoriano.

Luego de 90 minutos en Doha, la fiesta del mundial comenzó con el pie derecho y los juicios quedaron de lado para concentrarse únicamente en lo que sucedía en las ocho sedes espectaculares que ofreció Qatar 2022.

Al igual que en cada copa del mundo, la presencia de mexicanos fue mayúscula, pues el Estado Catarí recibió a más de 40 mil aficionados aztecas.

22 de noviembre 2022

Después de cuatro años de espera, La Selección Mexicana de Futbol hizo su debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022, con un empate sin goles ante la Selección de Polonia.

El conjunto nacional llegó a la cita mundialista en su peor momento con Gerardo Martino al mando y el resultado ante las águilas blancas así lo confirmó.

El tricolor generó las suficientes oportunidades para ganar el partido y dar un paso firme hacia los octavos de final, sin embargo, la falta de contundencia y el bajo nivel del equipo se lo prohibió.

Aquella noche en Qatar lo más relevante fue la atajada de Guillermo Ochoa en un duelo desde los once pasos con Robert Lewandowski, que pudo significar una victoria catastrófica.

Tras la decepcionante actuación en el Estadio 974, Jorge Sánchez reconoció su frustración por no haber podido vencer a los polacos en el debut mundialista.

"Me deja un poquito triste por la parte que merecíamos ganar; nosotros desde que llegó el Tata nos propuso tener el balón, jugar colectivamente y creo que hoy vimos un México diferente porque así es el Mundial, nosotros venimos a proponer", comentó para TUDN.

9 de noviembre

A través de sus redes sociales, Tigres anuncio la salida de Miguel Herrera de la institución felina con seis meses de contrato todavía.

“Después de realizar un análisis a profundidad se ha tomado la decisión de finalizar la relación con Miguel Herrera y su equipo de trabajo “, se lee en el comunicado.

En año y medio como entrenador de los Tigres, Miguel Herrera no pudo disputar ninguna final y por ende se quedó corto en su obligación de coronar a los felinos.

9 de noviembre 2022

A pesar de haber firmado una extensión de contrato, Nicolás Larcamón dejó su cargo como entrenador del Puebla.

En un comunicado, el conjunto poblano agradeció la labor del timonel argentino que consiguió liguillas consecutivas para los de la Angelopolis.

“El club Puebla informa que Nicolás Larcamón ha decidido dejar su cargo como Director Técnico de nuestro primer equipo varonil, por así convenir sus intereses”, se lee en el comunicado.

14 de noviembre 2022

Con una clara hegemonía, el conjunto de Tigres Femenil venció a las Águilas del América y se proclamaron campeonas del torneo Apertura 2022.

Las amazonas alcanzaron su quinta corona de Liga MX Femenil, luego de vencer dos a cero en el juego de vuelta a las americanistas en el volcán .

La hazaña de las felinas fue todavía más grande ya que su entrenadora Carmelina Moscato logró el título de Liga en su primer torneo dirigiendo en el futbol mexicano.

14 de noviembre 2022

A pesar de tener una temporada destacada en la MLS con el Atlanta United, Ronaldo Cisneros culminó su aventura en Estados Unidos para reincorporase al Guadalajara.

El delantero mexicano jugó 30 partidos y marcó siete goles, pero ni así fue suficiente para que el Atlanta United hiciera válida la opción de compra que tenía sobre él.

Con 25 años, Cisneros será uno de los pilares en la gestión de Fernando Hierro al frente de Chivas.

16 de noviembre 2022

Diego Cocca fue presentado formalmente como nuevo entrenador de Tigres UANL en el Estadio Universitario.

En sus primeras declaraciones, el argentino aseguró que la edad del plantel no será un inconveniente en su gestión, tal y como lo había señalado Miguel Herrera.

“El tema de la edad no preocupa tanto, pero si los rendimientos. Si el jugador rinde no me importa la edad sino que rinda”, aseguró.

22 de noviembre

La sorpresa más grade de la Copa del Mundo llegó en el segundo día de actividad, pues la Selección de Arabia Saudita derrotó a Argentina en Lusail.

Arabia Saudita vino de atrás en un partido que estaba controlado por Argentina, para darle vuelta por marcador de 2 a 1.

La albiceleste dejó atrás una racha de 36 partidos sin conocer la derrota y se dudó del favoritismo del equipo que comanda Lionel Messi.

24 de noviembre 2022

Portugal venció a Ghana en un partidazo y Cristiano Ronaldo entró en la historia de las Copas del Mundo.

Además de jugar su quinto Mundial, el astro portugués marcó una anotación y con ello se convirtió en el primer y único futbolista en marcar en cinco mundiales distintos.

Ronaldo se convirtió en un mito de la justa mundialista por encima de otras figuras como Pelé, Maradona y el mismo Lionel Messi, pues nadie más posee la distinción.

26 de noviembre 2022

La Selección Mexicana fue derrotada con facilidad por Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, la albiceleste superó al equipo del Tata Martino, quien causó polémica con la elección de los jugadores y del sistema de juego.

Tras la derrota, México vio complicada su calificación a los Octavos de Final de la justa mundialista.

30 de noviembre 2022

A pesar de la victoria ante Arabia Saudita, la Selección Mexicana firmó su peor actuación en los últimos 20 años en una justa mundialista al quedar eliminada en la Fase de Grupos.

Henry Martin y Luis Chávez firmaron la victoria mexicana sobre los saudíes, pero la diferencia de goles le favoreció a la Selección de Polonia que perdió ante Argentina.

Tras la desastrosa actuación, Gerardo Martino dejó de inmediato su cargo al frente del tricolor .

INTERNACIONAL

14 de noviembre 2022

A pocos días de comenzar la Copa del Mundo en Qatar, Arsenal y Napoli se posicionaron como las grandes sorpresas de las ligas europeas.

Los Gunners sorprendieron con su accionar en el arranque de la Premier League, donde se afianzaron como el líder en solitario de la competencia.

El equipo de Mikel Arteta se separó cinco puntos del gran favorito que es el Manchester City , además de que consiguieron el mejor comienzo liguero de sus historia con 12 victorias en 14 partidos disputados.

Por su parte, el Napoli donde juega Hirving Lozano domina la serie A de Italia de forma sorpresiva.

El conjunto napolitano tiene 41 puntos y está a ocho de su más cercano perseguidor que es el Milán, actual campeón defensor.

Luciano Spalletti le dio una identidad a los italianos, además de convertirlos en la ofensiva más poderosa del futbol italiano hasta el momento, con un total de 37 anotaciones.

Por si fuera poco, el Napoli irá a la pausa mundialista con una marca de 15 partidos sin conocer la derrota , misma distinción que comparte con el PSG en la Ligue 1.

1 de noviembre 2022.

El Atlético de Madrid consumó un fracaso doloroso en Europa, tras quedar eliminado en la Fase de Grupos de la Champions League.

Los colchoneros cayeron en su visita al Porto por dos goles a uno y no solamente quedaron fuera de La champiñones sino también del resto de las competencias europeas.

A pesar de eso, se habla de que el cuadro español renovaría el contrato de Diego Simeone como estratega rojiblanco.

2 de noviembre 2022

El Real Madrid goleó cinco goles a uno al Celtic y se clasificó a los Octavos de Final de la. Champions League como líder del grupo F.

Los merengues marcaron cinco goles de cinco futbolistas distintos para firmar una noche redonda en la Casa Blanca.

Además, Carlo Ancelotti sumó su victoria 103 y se convirtió en el timonel con más victorias en el certamen.

8 de noviembre 2022

A través de un comunicado, la Dirección de selecciones Nacionales informó que Jesús ´Tecatito´Corona se perderá el Mundial de Qatar.

“Tras la comunicación pertinente entre Gerardo Martino y Jesús Manuel Corona, el jugador no podrá ser integrado a la concentración de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022”, se lee en el comunicado.

Corona se unió a la lista de las grandes ausencias del mundial, entre las que destacan los Franceses Ngolo Kanté y Paul Pogba, entre otros.

8 de noviembre 2022

Tras el polémico caso de Byron Castillo , el TAS ratificó que ecuador jugará el Mundial de Qatar 2022.

A pesar de ello, el organismo informó que el conjunto ecuatoriano será acreedor a una sanción de 100 mil francos suizos, además de que perderán tres puntos de las próximas eliminatorias rumbo al 2026.

Con esto, equipos como Chile y Perú que sueñan con hacerse un lugar en Qatar 2022 pueden dar por descartada dicha posibilidad.

22 de noviembre 2022

En plena Copa del Mundo, el Manchester United hizo oficial la salida de Cristiano Ronaldo, después de meses de encontronazos con el club.

“Cristiano Ronaldo se marcha del Manchester United por un mutuo acuerdo con efecto inmediato “, informó el club inglés.

Por su parte, Ronaldo emitió un mensaje de despedida: “ Amo al Manchester United y sus aficionados, eso nunca cambiará. Sin embargo, siento que este es el momento adecuado para que yo busque otro reto .Le deseo al equipo todos los éxitos en el futuro”,se lee en el comunicado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POTRO GUTIÉRREZ PREVIO A LA FINAL VS CHIVAS: 'SE DEBE ASPIRAR A LO MEJOR EN CUALQUIER TORNEO'