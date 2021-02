Benjamín Galindo sobre derrame cerebral: "Por supuesto que tenía miedo"

Benjamín Galindo habló para los medios por primera vez tras haber sufrido un derrame cerebral el 28 de mayo de 2020.

El exjugador de Chivas mencionó que tenía mucho miedo, pues estaba consciente de que su operación era de mucho riesgo, así lo aseguró en entrevista con TUDN.

No sabía lo que iba a pasar y antes de entrar al quirófano expresó sus sentimientos hacia sus seres queridos.

"Por supuesto que tenía miedo, sobre todo cuando me iban a abrir, a operar, estaba consciente y sabía lo que me iban a hacer. (A mi familia) les dije que realmente los amaba", mencionó.

La operación fue exitosa y comenzó la rehabilitación: "Este proceso es largo, pero realmente lo he disfrutado porque conforme pasan los tiempo me siento mejor, estoy mejor, sé lo que sucedió que no es nada sencillo, pero estoy vivo y estoy bien”, expresó.

Benjamín Galindo manifestó su deseo de seguir en el medio del futbol, pues hasta hace unos meses era el auxiliar técnico de Matías Almeyda en el San José Earthquakes.

“Es lo que más me apasiona, he tenido en estos tiempos una gran confianza de toda la gente de la directiva y del cuerpo técnico”, aseveró.

“Siempre me dieron la confianza para no acelerarme, para que estuviera tranquilo y para que hiciera las cosas a su debido tiempo, eso es muy importante”, finalizó.

