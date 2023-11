Benjamín Mora acepta haberse sentido 'alejado' de México por su apodo, Malayo

Benjamín Mora, exentrenador de Atlas, reveló que se sintió distanciado de México cuando se le comenzó a nombrar 'Malayo' como apodo, el cual hace referencia a su pasado en el futbol de Malasia.

En entrevista con Mediotiempo, el técnico mexicano aseguró que, en un principio, le pareció despectivo su nuevo mote, pero, con el paso del tiempo, se acostumbró a él y ahora no le molesta.

Cabe recordar que el apodo comenzó cuando el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, tuvo un desliz durante la transmisión del partido entre Puebla y Chivas del Clausura 2023, pues, pensando que no estaba al aire, se refirió a Mora como "malayo pendejo".

“Fue peculiar, extraño para mí que Christian (Martinoli) haya dicho en algún momento el ‘malayo pendejo’. Después yo lo arreglé con él, y no hay ningún problema, ya está arreglado, pero sí nació de una de una calificación medio despectiva. Y que se haya tomado así y que todos me empezaran a decir el 'Malayo', me sentí alejado de lo que era México.

"Pero bueno, sí fue extraño y cómo no, ni soy malayo. Y, ¿por qué me dicen Malayo?. Pero bueno, vengo de Malasia, entonces es probable que por ahí cuadre lo del Malayo, pero hoy en día no tengo ningún problema con ese apodo”, comentó.

