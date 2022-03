Carlos Reinoso aplaudió decisión de Chivas de retirar temporalmente a sus barras del estadio

Después de la trifulca que arrojó 26 heridos, algunos de gravedad, en las tribunas del Estadio La Corregidora durante el duelo entre Querétaro y Atlas, Chivas decidió suspender de manera indefinida la asistencia de sus barras en sus partidos como local.

A partir del próximo partido que será el Clásico Nacional ante América y hasta nuevo aviso, estos grupos de animación rojiblanco no podrán ingresar al Akron, decisión que recibió el visto bueno de una leyenda de las Águilas, Carlos Reinoso.

"Yo creo que a la Federación le faltó poner un hasta aquí, cero barras. Me encanta lo de Chivas, me fascinó y mira que para mí decir Chivas no es muy bueno, pero me encantó lo de Chivas, sobre todo que ese lugar de las barras va a ser ocupada por niños porque yo pienso, en mis hijos, mis nietos, en la familia que va al estadio, que antiguamente iban tranquilamente y se ponían la playera de Monterrey, Tigres, Chivas, América, y podíamos ir y disfrutar.

"Yo estaba en la cancha, pero veía a todas las familias disfrutar del futbol, a mí se me hace una aberración que teniendo este momento para quitar las barras, no las hayas quitado", reveló el Maestro en charla con TUDN.

Reinoso lamentó que la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX no aprovecharan un momento tan complicado como la pelea en La Corregidora para eliminar a las barras del futbol mexicano, ya que sería en beneficio de las familias que gustan del futbol.

"Yo creo que tienen que quitar las barras por la familia, por los nietos, los hijos", aseguró el exfutbolista.

