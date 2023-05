Después de 19 años de trayectoria, Efraín Velarde anunció de manera oficial que tomó la decisión de retirarse del futbol. El mexicano anunció esto a través de un video en el cual le agradece a este deporte y a cada uno de los clubes por los que tuvo la oportunidad de pasar.

El Chispa Velarde arrancó su carrera como jugador profesional el 15 de mayo de 2004 vistiendo la playera de los Pumas, equipo en el cual logró mantenerse durante 10 años para ver acción en un total de 304 compromisos entre la Liga MX, la Copa MX, la Copa Libertadores, la Liga de Campeones de Concacaf y la North American SuperLiga.

Este fue el inicio de la carrera del lateral izquierdo azteca, el cual no tuvo miedo de salir de su zona de confort y en 2014 llegar a Monterrey donde le enseñaron que "el futbolista es en la vida y en la cancha", posteriormente saltó a León en un periodo de préstamo donde "supo que ser fiera es un orgullo", luego a Toluca donde se grabó que "todos queremos que el balón ruede a nuestro favor", en 2018 a Morelia donde "su fuerza lo hizo ser Monarca" y en 2020 pisó Mazatlán "donde empezó la historia como Cañonero". Además de todos estos clubes, hay que recordar que tuvo un paso por la Selección Mexicana al jugar en nueve ocasiones.

El ahora exfutbolista de 37 años tuvo su última etapa en el club que lo vio nacer como jugador profesional. A pesar de que en esta segunda etapa con el cuadro universitario únicamente pudo disputar 41 compromisos, logró apoyar a Pumas con una asistencia ante Monterrey que terminó por darle el triunfo de 2 a 0 a los felinos, siendo está su última participación en un gol.

Este amor por los del Pedregal fue reflejado también en su video de despedida, "Cómo no te voy a querer, me formaste como futbolista y me enseñaste los valores que me guiaron en el camino. Me llevo el título más grande que puede tener un futbolista, el cariño de la afición y jugar en el equipo más importante".

