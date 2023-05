Cuartos de Final Clausura 2023: ¿Dónde y a qué hora ver cada uno de los juegos?

Esta semana inicia la Fiesta Grande del Clausura 2023, y la Liguilla de la Liga MX ya quedó definida con los ocho mejores equipos del balompié mexicano y que deja cuatro encuentros de alta gama en los cuartos de final.

Monterrey vs Santos, América vs Atlético de San Luis, Chivas vs Atlas y Toluca vs Tigres son los duelos que definirán quiénes avanzan a la antesala de la Gran Final.

En esta fase de la Liga MX, el gol de visitante ya no cuenta ni tiene alguna ventaja para el marcador global. Sin embargo, la posición en la tabla sí, por lo que cualquier empate en la serie, el lugar en la tabla hará la diferencia.

¿DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE LOS CUARTOS DE FINAL?

Rayados enfrentará a Santos en un duelo clásico de Liguilla, la ida será en la Comarca Lagunera el miércoles 10 de mayo a las 19:00 horas para iniciar con la Fiesta Grande, la vuelta será en el Gigante de Acero el sábado 13 a las 19:06 horas.

La emoción de la Liguilla seguirá ese mismo día cuando América visite al Atlético de San Luis en Potosí, el duelo será a las 21:10 horas la ida, mientras que la vuelta será el sábado 13, pero en el Estadio Azteca a las 21:16 horas.

Por su parte, el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas será el jueves 11 de mayo a las 19:00 horas en el Jalisco, y la vuelta será el domingo a las 19:05 horas, pero en el Estadio Akron.

Toluca deberá de viajar a El Volcán el jueves 11 de mayo en la ida para enfrentarse a Tigres a las 21:10 horas, mientras que la vuelta será del domingo 14 al medio día en el Nemesio Díez, casa de los Diablos Rojos.

