Del sueño europeo al sueño americano: La historia de José Manuel Rivera

Surgido de las fuerzas básicas de Atlas y tras no poder debutar ni con los rojinegros ni después con el Pachuca, en agosto de 2006, el futbolista mexicano José Manuel Rivera, con tan sólo 20 años, emprendió la aventura de emigrar a Europa para jugar en la exótica Liga de Eslovaquia.

SPARTAK TRNAVA LE QUEDÓ A DEBER

Lo que empezó como un sueño se convirtió en un calvario y apenas cuatro meses después de su llegada, Rivera rompió el contrato con el Spartak Trnava, ya que le adeudaba tres meses de salario.

“Me acuerdo estar en el mismo estadio llorando para irle a decir a mi esposa Dani que ya no teníamos equipo, que decidimos cortar contrato porque de los cuatro meses me quedaron a deber tres, tenía contrato por dos años, pero no me pagaban, me quedaron a deber.

“Por la falta de experiencia, la ignorancia, no saber que podía apelar con la FIFA, todas estas cosas que de joven no las sabes”, contó Rivera a RÉCORD.

HONVÉD DE HUNGRÍA, DEL HISTÓRICO FERENC PUSKÁS, LE ABRIÓ LAS PUERTAS

Sin dinero y sin equipo, Rivera se aferró al sueño europeo y muy pronto encontró una nueva oportunidad en el Honvéd de Hungría, donde surgió el histórico delantero del Real Madrid Ferenc Puskás, cuyo número 10 llegó a portar el futbolista mexicano.

La vida le volvía a sonreír, pues fue ahí donde tiene los más gratos recuerdos de su paso por el Viejo Continente.

“Clasificamos para jugar la Europa League, nos tocó el Hannover en la Fase previa a los Grupos, porque todos los países más pequeños tienen que jugar más rondas, una gran experiencia, imagínate”, agregó.

LA LESIÓN QUE PUSO EN RIESGO SU CARRERA

Pero como toda historia tiene situaciones buenas y malas, Rivera tuvo que volver a México para buscar una segunda opinión sobre una supuesta ruptura del ligamento colateral medial.

“La mala de Hungría fue que me lesioné y la noticia que me tenían que operar, pero me la dijeron allá en Hungría, no confiábamos porque no me dolía tanto y regresamos a México, exactamente en Pachuca, no me tuvieron que operar, pero sí fue una sensación de que me iba a operar mi rodilla y la sensación de que se va a acabar y apenas tengo 20 años”, aseveró.

DE REGRESO A EUROPA CON EL ROPS DE FINLANDIA, DONDE LLAMÓ LA ATENCIÓN DE JORGE VERGARA

Tras librar la cirugía y recuperarse, Rivera tuvo un paso efímero por equipos como Jaguares y Toluca antes de volver a Europa y jugar en su tercer equipo, el Rops de Finlandia.

“Y en Finlandia el amargo fue que descendimos, en esa temporada me tocó hacer buenas cosas, fui de los mejores extranjeros, segundo jugador de la Liga, pero descendimos. Lo grato fue que me quedé y en la segunda temporada ascendimos invictos, doy muchas asistencias, meto muchos goles, estoy en súper forma, tanto que recibí una llamada del señor Jorge Vergara, quien me invitó a las Chivas primero, porque había interés de los holandeses John Van Schip y así es como llego a Chivas, pero cuando llego, estoy, hago pretemporada, termina la relación con los holandeses, quedo en el limbo y me mandan a Chivas USA”.

EN LA MLS ENCONTRÓ LA ESTABILIDAD QUE NUNCA HABÍA GOZADO

Pese a que el plan original era jugar con el Rebaño Sagrado, para José Manuel Rivera, la llegada a la MLS representó el mejor momento de su carrera hablando en términos de estabilidad personal y económica, porque a pesar de lo que se pueda imaginar, en su paso por Europa nunca pudo tener un gran salario.

“En realidad los salarios gigantescos que todos queremos es muy difícil alcanzarlos, yo allá tuve salarios de dos mil euros, tres mil, máximo, al mes, que con eso vives bien, jamás nos quejamos, aprendimos muchísimo, nos daban comida, departamento, así fue mi carrera, el decidir moverte para sumar experiencia, no es recomendable para sumar estabilidad.

“En Chivas USA llegamos a una super Liga, la estabilidad al 100 por ciento, yo creo que fue el mejor salario que tuve en mi carrera, todas las facilidades, fue el penúltimo año que existió, había buen equipo, una buena combinación de latinos y estadounidenses, como Bocanegra, capitán de Estados Unidos, Dan Kennedy, Dan Burnley, de muy buena calidad, en este momento en todos los equipos ya hay esa combinación”, señaló.

EL RETIRÓ LE LLEGÓ EN EL SALVADOR

Un año después de su experiencia en la MLS, Rivera probó suerte en equipos mexicanos como Murciélagos de Guamúchil, Venados e Irapuato, para finalmente retirarse en el Sonsonate de El Salvador en el 2018 a la temprana edad de 33 años, después de que ya no hubo más oportunidades.

“De ahí ya no tuve otra opción para jugar, intenté encontrar y no encontré en el 2018. Nunca fue un peso, llorar, siempre existió un remordimiento de haber disfrutado más”, comentó.

AHORA AYUDA A LOS CLUBES A ENCONTRAR TALENTO EN ESTADOS UNIDOS

Actualmente, José Manuel vive en Las Vegas, donde persigue el sueño americano como entrenador en una academia y además ha creado una empresa, llamada Be Pro Soccer, para intentar ayudar a los jugadores latinos a firmar con equipos mexicanos o estadounidenses.

“Creo que Be Pro Soccer, que es una empresa que se encarga de encontrar jugadores y hacer la conexión directa con los clubes profesionales, el primer club que vino es Pachuca, hay muy buena relación, se dan cuenta que hay muy buenos jugadores, hoy en día tienen 7 jugadores de Las Vegas, uno de los jugadores que salió de aquí es Sergio Aguayo, hoy es el goleador de la Sub 23 de la Selección Nacional, es un jugadorazo, y así como él hay muchísimos

“Hay dos en Xolos, pusimos a Alán y Adrián en León, René Beltrán en Cimarrones, Esteban Escobedo en Alebrijes, lo que gusta mucho es que encontramos jugadores ya si no formados, con buen nivel, que llegan y compiten con lo que tienen, así que los clube están contentos porque dicen ‘no tengo que invertir con este jugador desde los 10 años, tú me lo entregas con 18 listo para ser registrado, llega y es el goleador de la Sub 23, y a parte lo podemos vender en dos mercados, por tener la binacionalidad, está pegando mucho”, apuntó.

Al tiempo en que José Manuel intenta ayudar a jugadores a colocarse en equipos profesionales, él y su familia persiguen el sueño americano y por fin han encontrado por fin la estabilidad en Las Vegas, luego de haber vivido en seis países diferentes y haberse mudado en 23 ocasiones.

